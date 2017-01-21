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بالصور.. إحباط تهريب شحنة مخدرات تحتوى على 2.5 طن حشيش بميناء دمياط

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بالصور.. إحباط تهريب شحنة مخدرات تحتوى على 2.5 طن حشيش بميناء دمياط بالصور.. إحباط تهريب شحنة مخدرات تحتوى على 2.5 طن حشيش بميناء دمياط

>كتب محمود عبد الراضى

أحبطت مصلحة أمن الموانىء بوزارة الداخلية، محاولة مجموعة من الأشخاص تهريب 2.5 طن حشيش لداخل البلاد وطرحها في السوق.

كانت الخدمات الأمنية بميناء دمياط، قد ارتابت فى حاوية حديد قادمة من الخارج، وتبين أنها تحتوى على 2.5 طن حشيش، تم إخفاءها بين الحديد.

تم التحفظ على المضبوطات قبل دخولها البلاد، وأمر اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لمصلحة أمن الموانىء، بإحالة الورقة للنيابة.

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية، بفرص السيطرة على الموانىء والمنافذ.

 

 

 

 

 

 


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