أطفال «جمعية عون» ببريدة يحتفون بيوم اليتيم العربي

احتفت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية "عون" ببريدة بـ"اليوم العربي لليتيم" بحضور أكثر من ٣٠٠ يتيم ويتيمة ترعاهم الجمعية.

وأقيم الاحتفال بحضور رئيسة وأعضاء مجلس إدارة جمعية عون النسائية لولوة النغيمشي، وعدد كبير من سيدات المجتمع والإعلاميات، واشتمل الحفل على العديد من الفقرات الترفيهية للأيتام، وتوزيع الهدايا من قبل رئيسة مجلس إدارة الجمعية.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية؛ أن الجمعية في كل عام تفعل فعاليات "اليوم العربي لليتيم" لما له من أهمية بالغة في جميع البلدان العربية ومجتمعنا السعودي بالخصوص، ومن منطلق إسلامي، وعلى هذه الأسس ينطلق مبدأ الجمعية بتسخير كافة الإمكانيات للأيتام وأسرهم، وتقديم المعونة لهم، من خلال الدعم الشهري المخصص لهذه الفئة، ولا تكتفي الجمعية بالدعم المادي فقط، فهي تقدم للأيتام واليتيمات برامج تعليمية وترفيهية مع مختصين ومختصات في هذا المجال.

وقدرت النغيمشي لصاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وللأميرة عبير المنديل حرم سمو أمير منطقة القصيم، جهودهما ودعمهما للجمعية، ومتابعتهما المستمرة لكافة البرامج والأنشطة التي تقيمها مثنيةً على عطاء المتبرعين والمتبرعات لإنجاح هذا الحفل، من خلال دعمهم بتقديم الهدايا للأيتام وتكفلهم بأغلب فعالياته، وهذا ما تعودنا عليه من مجتمعنا المبادر والفعال في منطقة القصيم.

الاحتفالية وجدت دعماً من رجال الأعمال