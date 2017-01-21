أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الطُبيِّب رئيساً لمحكمة ضرية

Google+ Print
1d5be9b8be5007483c255248a0b091a3.jpg

عبدالعزيز الطُبيِّب

صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بندب القاضي عبدالعزيز بن عبدالله الطُبيِّب، رئيساً للمحكمة العامة بمحافظة ضرية.

ويحمل الطبيب درجة الماجستير في الفقه المقارن من جامعة القصيم، وله جهود بارزة في الجوانب التطويرية.

image 0

ا.د. عوض الأسمري

ترقية 64 موظفاً بجامعة شقراء

شقراء - علي العطاس

أصدر مدير جامعة شقراء ا.د. عوض بن خزيم الأسمري، قراراً بترقية 63 موظفاً وموظفة من منسوبي الجامعة من الاداريين والاداريات في مختلف المراتب من منسوبي الكليات والإدارات بالجامعة للعام المالي 1437/1438هـ، وفق شروط شغلها وإكمال الموظفين المدة النظامية لاستحقاق الترقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية