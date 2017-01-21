الطُبيِّب رئيساً لمحكمة ضرية

عبدالعزيز الطُبيِّب

صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بندب القاضي عبدالعزيز بن عبدالله الطُبيِّب، رئيساً للمحكمة العامة بمحافظة ضرية.

ويحمل الطبيب درجة الماجستير في الفقه المقارن من جامعة القصيم، وله جهود بارزة في الجوانب التطويرية.

ا.د. عوض الأسمري

ترقية 64 موظفاً بجامعة شقراء

شقراء - علي العطاس

أصدر مدير جامعة شقراء ا.د. عوض بن خزيم الأسمري، قراراً بترقية 63 موظفاً وموظفة من منسوبي الجامعة من الاداريين والاداريات في مختلف المراتب من منسوبي الكليات والإدارات بالجامعة للعام المالي 1437/1438هـ، وفق شروط شغلها وإكمال الموظفين المدة النظامية لاستحقاق الترقية.