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مشراق حائل.. يسترجع الزمن الجميل

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مشراق حائل.. يسترجع الزمن الجميل مشراق حائل.. يسترجع الزمن الجميل

علی مدی سنوات طويلة لازالوا محتفظين في جلساتهم كل صباح بمشراق جميل، مجموعة من كبار السن بحائل عند مدخل سوق برزان الشهير، حيث تحول إلى ملتقى لكثير منهم، خاصة أن الموقع يقع وسط السوق ويعتبر من الأماكن المحببة لدى الكثير.

بزيارة هؤلاء في جلسة المشراق تتجدد مع بعضهم البعض عن أحوال المدينة وأخبارها وما فيها من الأقوال والأشعار القديمة والمأثورات الشعبية والتراثية، ويستذكر خلال جلساتهم أيام زمان، ويقولون نتردد هنا يومياً لأننا نجد فيه الارتياح والذكريات الخالدة الجميلة وما كنا نعيشه في الزمن الجميل، وما وصلنا له الآن من تحول مختلف بمناحي حياتنا.

وتمثل جلسة المشراق الشعبية روتيناً يومياً في حياة كبار السن في المنطقة، فهي جلسة صباحية معتادة، وقد قال الشاعر الفلكي راشد الخلاوي:

من طاول المشراق والكن والذرا .. يموت ما حاشن يديه الفوايد.

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