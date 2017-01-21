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تدريب 360 موظفاً بتقــنية الطــائــف

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تشرع الكلية التقنية بالطائف في تنظيم دورات تدريبية لأكثر من 360 متدرباً من جميع الجهات الحكومية، ضمن مشاركتها في برنامج الطائف للجودة والتميز.

وأبان عميد الكلية التقنية م. حمد بن محمد القاسم أن إقامة الدورات التدريبية المتخصصة يأتي ضمن برنامج الطائف للجودة والتميز والتعاون بين الكلية والمحافظة، وتستمر 20 يوماً، بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية المختلفة، وإيجاد التنافس فيما بينها لتطوير الأداء نحو الأفضل، وتعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية من خلال الإسهام في فعاليات التدريب العام، مشيراً إلى أن الكلية تضطلع بدورها في تقديم كل ما من شأنه دعم تطبيقات الجودة في كافة القطاعات العامة والخاصة.

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