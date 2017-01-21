أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

جامعة المجمعة تحصل على «ذهبية» اختراعات الشرق الأوسط

Google+ Print
جامعة المجمعة تحصل على «ذهبية» اختراعات الشرق الأوسط جامعة المجمعة تحصل على «ذهبية» اختراعات الشرق الأوسط

حصلت جامعة المجمعة على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف الأولى على مستوى اختراعات الشرق الأوسط، والمركز الأول لمكتب براءات الاختراع الخليجي، والتأهل لمعرض جنيف الدولي للاختراعات، ودرع تكريمي من مكتب مجلس التعاون الخليجي، وجائزة مالية من دولة الكويت، جاء ذلك خلال مشاركتها بمعرض الكويت للاختراعات بالشرق الأوسط من بين ٤٤ دولة و٤٧٦ مشاركة.

وحصلت الجامعة على هذه الجوائز من خلال مشاركة الجامعة باختراع جهاز قياس تقدير نسبة الكوليسترول بالدم من نقطة دم باستخدام حساس حيوي بتقنية النانو، وقد تم تسليم الجوائز من الشيخ سلمان صباح السالم الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت، والشيخ نمر فهد الصباح الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية ووزارة التجارة والصناعة، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية