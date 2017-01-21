4600 مسلم جديد بدعوي شمال الرياض

نجح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض في تنفيذ مشروعين متميزين لتعريف الجاليات غير المسلمة بالدين الحنيف، أسلم فيهما منذ إطلاقهما أكثر من 4600 شخص، وهما مشروع "الجولات الدعوية" اليومية، ومشروع "ملتقى بشائر الخير" الأسبوعي.

وأشار نائب مدير المكتب عبدالحكيم الجاسر، إلى أن من الأسباب الداعية إلى تنفيذ مشروع الجولات الدعوية، اتساع النطاق الجغرافي للمكتب؛ إذ يتضمن 30 حياً سكنياً، وكثرة الشركات والمشاريع الموجودة في شمال الرياض، والتي يتواجد فيها عدد كبير من الجاليات، مؤكدا أن المشروع حقق بفضل الله تعالى نتائج طيبة منذ انطلاقه عام 1434هـ، حيث بلغ عدد الداخلين في الإسلام في هذا المشروع حتى عام 1437هـ 2237 شخصاً من جنسيات مختلفة، من خلال 698 جولة، استفاد منها 13559 شخصاً، مردفاً بأن المكتب يعد خطة متكاملة لكل جولة دعوية، تشتمل على عدة إجراءات نظامية، تبدأ بتحديد المؤسسات والشركات التي ستتم زيارة العمالة التابعة لها، والتنسيق مع المشرفين فيها لأخذ الموافقة على الزيارة وتحديد موعدها، ثم تشكيل فريق من إدارة الجاليات يضم دعاة وطلبة علم لتنفيذ الزيارة. وتحدث الجاسر عن مشروع "ملتقى بشائر الخير" الذي يقام كل يوم جمعة، ويستهدف جاليات من عدة جنسيات، مسلمة وغير مسلمة، للتعريف بدين الإسلام، وبيان أحكامه، ويتضمن أنشطة وفعاليّات متنوعة، ثقافية واجتماعية ورياضية.