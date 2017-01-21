إحباط تهريب مادة الميثامفيتامين في مطار المدينة

تمكّن جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي من إحباط محاولة لتهريب كمية من مادة "الميثامفيتامين" المخدرة بلغت 975 جراماً، كانت مخبأة داخل حقيبة خاصة بأحد المسافرين.

وحول تفصيل ذلك قال فيصل الدباغ مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، "عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بحقيبة الملابس الخاصة بالراكب، وبعد إخضاعها لجهاز فحص الأمتعة وتفتيشها يدوياً، عُثر بداخلها على حافظة طعام وبعد فك قاعدة الحافظة عُثر على 975 جراماً من مادة "الميثامفيتامين" المخدرة، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وبيّن أن مادة "الميثامفيتامين" تُعد من المواد الكيميائية المخدرة التي يمنع دخولها، ذلك أن استخدامها يشكّل خطورة على صحة الفرد حيث إنها من المواد التي يُدمن عليها المُتعاطي، مؤكداً حرصهم على منع دخول مثل هذه الممنوعات وغيرها في سبيل حماية الوطن والمواطن، منوهاً في الوقت نفسه بالنجاحات المتواصلة والمتميزة التي تُحققها المنافذ الجمركية في هذا المجال.