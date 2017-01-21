مشعل المرزوقي يجعل الفرضيات واقعاً

يعكف المهندس الإماراتي المتخصص في الميكاترونكس مشعل المرزوقي على تحويل شركة الإنتاج الفني الخاصة به (إديسون للإنتاج الإعلامي) إلى شركة ذكية بالتعاون مع شريكيه سلطان العامري وإبراهيم الهديدي، لتكون بذلك الأولى من نوعها في الدولة، من خلال برامج المحادثات المرئية والمسموعة عوضاً عن تنظيم الاجتماعات المباشرة، إذ لا يشترط الحضور شخصياً إلى المكان، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية تقديم وتعبئة الطلبات من خلال الموقع الالكتروني؛ الأمر الذي سيوفّر وقتاً وجهداً على العملاء.

وقال المرزوقي: إن هذا النظام سينعكس إيجابا على أداء الشركة وانتاجها، وأيضا على أرباحها، إذ انه سيمكن العديد من الشركات داخل وخارج الإمارات من إبرام التعاقدات مع شركته وتفادي الازدحامات المرورية، وعدم توفر مواقف للسيارات، مما يقلل الوقت والجهد والتكلفة المالية أيضا.

حلول مبتكرة

ولفت المرزوقي أنه قرر ألا يكلّف الحكومة أعباء إضافية من خلال انتظار الوظيفة وآثر أن يكون عضوا مساهما في الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعه الخاص في مجال الإعلام، كونه القطاع الذي يعكس صورة الدولة المشرقة، موضحا أن نشاط شركته يقدم مفهوماً جديداً في الإعلام عبر الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، ويتمحور حول تصميم وانتاج الفيديوهات بكافة أشكالها وأنواعها الالكترونية منها والإعلانية، من خلال تقنية تطويع الواقع الافتراضي وتحويل الصورة إلى فيديوهات متحركة، بالإضافة إلى إنشاء تطبيقات ذكية للهواتف المتحركة وإنشاء لوحات إرشادية تعريفية بطرق ذكية وغير تقليدية، وإعداد تقنيات تفاعلية تسمح للمتدربين على السياقة من ارتداء نظارة تفاعلية، يستطيعون من خلالها التدريب على السياقة من مكانهم دون الحاجة إلى الخروج إلى الشوارع والميادين العامة.

وأشار المرزوقي إلى أن نشاط شركته يركز على استقطاب الحلول للتحديات المعاصرة وتطوير الحلول القائمة بالتنسيق والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية.

وقف الكهرباء

وتفاعلاً مع مبادرة عام الخير التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واستجابة للرؤية العالمية للوقف، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإعادة إحياء الوقف بصورة مبتكرة، أعلن المرزوقي من خلال شركته عن إطلاق وقف الكهرباء، عن طريق وقف نسبة من أرباحها لمصلحة دفع كلفة فواتير الكهرباء للأسر غير القادرة.

ويعمل مفهوم وقف الكهرباء الذي يقدمه، بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، على تعزيز الوقف من خلال صورة مبتكرة لأنشطته ومشروعاته، وعدم حصرها في الأطر التقليدية.

وبناءً على هذه المبادرة، حصلت الشركة على علامة دبي للوقف من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، تقديراً لمساهمتها المجتمعية كنموذج يحتذى لمؤسسات القطاع الخاص، وأشار المرزوقي إلى أن المؤسسات الخاصة يجب أن تكون محرّكاً مجتمعياً للتنمية، ولهذا يقول، ابتكرنا وقف الكهرباء لنكون شركاء ومساهمين في المسؤولية المجتمعية.

رحلة نحو الإبداع

أثناء دراسته الجامعية شغل مشعل المرزوقي منصب رئيس مجلس الطلبة، ممثلا عن أكثر من 17 ألف طالب وطالبة على مستوى كليات التقنية العليا لمدة عامين، كما شارك في أكثر من 40 مؤتمرا وفعالية داخل وخارج الكلية خلال تلك الفترة، وقبل توليه منصب نائب مستشار المشاريع الفنية في شركة «آسيا للطاقة»، عمل منسق أصول شركة أبوظبي الوطنية للطاقة لمدة 3 أعوام، ويحمل عضويات في مجالات شتى مثل عضوية مجلس خريجي كلية دبي للطلاب، وجمعية المهندسين في الإمارات وجمعية مهندسي الكهرباء والالكترونيات العالمي وعضوية معهد المهندسين في المملكة المتحدة، ويدرس حاليا ماجستير العلوم في الإبداع والتغيير بجامعة حمدان بن محمد الذكية.

ومثّل المرزوقي الدولة في العديد من المؤتمرات داخلياً وخارجياً، كان آخرها مؤتمر المواطنة الخليجية في دولة الكويت، كما كان أحد ممثلي الدولة في مسابقة مهارات العالم في ألمانيا بعد فوزه بالمركز الثاني في مسابقة مهارات الإمارات على مستوى الدولة في مجال هندسة الميكاترونيكس وتم اختياره خبيرا ومحكما دوليا في هندسة الميكاترونيكس.

ثمرة

حصل المرزوقي على المركز الأول في جائزة الإمارات لشباب الخليج العربي عن مشروع مصنع الأحلام، كما حصل على المركز الثالث في جائزة الإمارات للطائرات من دون طيار لخدمة الانسان عن ابتكاره طائرة من دون طيار في القطاع الصحي.

وكان ضمن الفائزين في جائزة مبادلة للشباب، وخلال عام 2013 حصل على جائزة أبوظبي للصناعة من كليات التقنية العليا وحاز على جائزة رجل العام من كلية دبي للطلاب عام 2009 وحقّق العديد من الجوائز المحلية والعالمية.

حصل على بكالريوس هندسة ميكاترونيكس من كلية دبي للطلاب بدرجة امتياز وتخرج كذلك من برنامج محمد بن زايد للطلبة المتميزين من جامعة نيويورك وحصل على الماجستير فــي الإدارة التنظيمية من جامعة حمدان بــن محمــد الذكيـة.