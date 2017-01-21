خطط لتطوير مخرجات التعليم لرفع كفاءة الموظفين

أكد مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن الاستراتيجية الجديدة للمركز خلال الفترة 2016/‏ 2020 تتضمن السياسات وبرامج العمل والمبادرات الخاصة بتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني وآليات تطوير المخرجات والموارد البشرية ومهارات الموظفين بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

وأوضح لـ «البيان» أن استراتيجية «أبوظبي التقني» 2020 تتضمن التوسع في المبادرات الوطنية المبتكرة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة للتعليم والتدريب التقني والمهني، مشيراً إلى أن مبادرة «نعم للعمل» تشجع الشباب على الانخراط في القطاع الخاص، و«المخيم التراثي» مبادرة تربط الجيل الجديد بتراث الأجداد الأصيل، كما تستهدف «المهارات الحياتية» تطوير المهارات للطلبة في المدارس العامة، مؤكداً ضرورة تطبيق البحوث التطبيقية الجديدة والمتقدمة.

تطوير

وأكد مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ضرورة التطوير الدائم في هذا القطاع بما يتناسب مع المكانة المرموقة للدولة والإمارة ووضع وتطوير شروط ومعايير الرقابة والتراخيص لكافة جهات التعليم والتدريب التقني والمهني في الإمارة، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها ووضع الضوابط والشروط اللازمة لإصدار التراخيص لهذه الجهات لمزاولة نشاطاتها بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم، وإعداد وتطوير نظام ترخيص المدربين العاملين في هذا المجال لكافة الجهات التدريبية في الإمارة وتطبيقه بعد اعتماده من المجلس التنفيذي، بهدف إعداد الطاقات البشرية المدربة من الفنيين المتخصصين وتأهيل المتدربين فنياً ومهنياً في هذا القطاع وفقاً لمتطلبات سوق العمل.

توسع

وقال الشامسي إن الاستراتيجية الجديدة للمركز تعمل على التوسع الرأسي والأفقي في نخبة من المبادرات الوطنية المبتكرة لتواصل نجاحاتها لسنوات طويلة والتي منها مبادرة «نعم للعمل» لتشجيع الشباب والفتيات على الانخراط في القطاع الخاص والاستثمار في مختلف مجالاته بما يعزز مسيرة الطلبة التعليمية ويؤهلهم للمشاركة في سوق العمل بفاعلية وخبرات جديدة تفيدهم خلال الدراسة وطوال حياتهم العلمية، وكذلك تطوير مبادرة «مهرجان المرح للصحة واللياقة» في دورتها السادسة التي تقام في شهر أبريل المقبل تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ولمدة شهر كامل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

توعية

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن تنظيم أسبوع التعليم التقني كل عام في حدث استراتيجي واستثنائي مهم يتواصل لمدة أسبوع بمختلف إمارات الدولة، بأهداف عدة منها توعية وجذب الشباب المواطن نحو التعليم التقني والمهني، وتمكينهم من الفرص الوظيفية المتخصصة التي تنتظرهم في المستقبل القريب والبعيد، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والمتخصصين وممثلي القطاع الصناعي والأكاديمي والتعليمي المتخصص محلياً ودولياً.

قاعدة بيانات

أوضح مبارك الشامسي أن استراتيجية «أبوظبي التقني»تتضمن وضع وتطبيق البحوث التطبيقية الجديدة والمتقدمة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة للتعليم والتدريب التقني والمهني بما يمكنه من تقديم الاستشارات والخدمات التعليمية المتخصصة للهيئات والمؤسسات العامة والخاصة داخل الإمارة، ومنح شهادات التعليم والتدريب التقني والمهني وفقاً للأنظمة والمؤهلات التعليمية المطبقة في الإمارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمؤهلات، ذلك إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات المتعلقة بالتعليم والتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تطوير الشراكات الاستراتيجية.