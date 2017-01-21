مركز المحادثة التفاعلي على تطبيقات شرطة دبي الذكية

أطلقت الإدارة العامّة للخدمات الذكيّة في شرطة دبي، خدمة «مركز المحادثة التفاعلي»، وهي قناة جديدة للتواصل مع الجمهور وإنجاز معاملاتهم عن طريق تطبيقاتها الذكية، حيث بات بإمكان كل من يملك تطبيق شرطة دبي الذكيّ على هاتفه استخدام هذه الخدمة للتقديم وطلب الخدمات المتنوعة بكل يسر وسهولة.

وأكّد المقدم مهندس حسين أحمد بن غليطه المهيري، مدير الإدارة العامّة للخدمات الذكيّة بالنيابة، أن شرطة دبي حريصة على التواجد في المنصّات الذكيّة وتعزيز توجّهها في مجال الخدمات الذكيّة بهدف إسعاد المتعاملين، وبما يخدم توجّه الحكومة الذكيّة عبر إنجاز المعاملات وتقديم الطّلبات والملاحظات والمقترحات والشكاوى، من خلال الهواتف الذكيّة التي باتت في متناول مختلف شرائح المجتمع.

وبين المقدم بن غليطه أن القناة الجديدة تمكّن المتعاملين من التواصل مع مركز الاتصال 901 في شرطة دبي عبر التطبيق الذكي، فيما يقوم الموظفون في مركز الاتصال بإنجاز المعاملات نيابة عنهم وإرسال رسالة كتابية أو صوتية تفيد تنفيذ الخدمة مثل دفع المخالفات المروريّة، وطلب شهادة بحث الحالة الجنائيّة.

يذكر أن مبادرة دبي الذكية تأتي في إطار تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم وذلك من خلال المبادرات التي تعمل على تحسين جودة الحياة في دبي، وترتكز على 6 قطاعات رئيسية تتمحور حول تحقيق اقتصاد أذكى وأسلوب حياة أذكى ومواصلات أذكى وحكومة أذكى وبيئة أذكى وأجيال أذكياء وضمن 3 محاور رئيسية هي التواصل والتكامل والتعاون.