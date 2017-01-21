أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

ابتكار جهاز لتصوير كسوف الشمس بطرق آمنة

Google+ Print
ابتكار جهاز لتصوير كسوف الشمس بطرق آمنة ابتكار جهاز لتصوير كسوف الشمس بطرق آمنة

تمكّن طلبة «جماعة الاستكشاف العلمي» في ‏مدرسة أبو أيوب الأنصاري للتعليم الأساسي حلقة الأولى في الشارقة من تصميم جهاز لتصوير ‏كسوف الشمس بطريقة آمنة، لا سيما أن ظاهرة الكسوف باتت تشد انتباه عدد كبير من المهتمين، إلا أنها قد يتمخض عنها آثار سلبية وأضرار جسيمة على البصر إذا لم يتم استخدام المناظير المخصصة لهذا الغرض والتي تكون باهظة الثمن في العادة، ومن هنا صمّم الطلاب (محمد عادل محمد وعلي درويش وراشد موسى واسامة حبش وسعيد محمد سعيد) بإشراف حسن مراد محمد مدير المدرسة وعادل الأميري نائبه ومعلم مادة العلوم عبد الحق حامد سيف، أداة لمتابعة الظاهرة بطريقة بسيطة تتلخص فكرتها في أن أشعة الشمس تمر عبر ثقب ضيق 2 مم فتتكوّن صورة حقيقية مقلوبة ومصغّرة للشمس ويظهر فيها ظل القمر حيث ترى من خلالها عملية الكسوف بطريقة واضحة ودون تعرض المتابع للظاهرة لأية مخاطر.

وقال حسن مراد مدير المدرسة إن افضل أساليب التربية هو التعلم عن طريق التجريب وليس عن طريق التلقين او المحاضرات ما يتيح الفرصة للطالب للابتكار والإبداع، فيما قال عادل محمد الأميري نائب المدير إن التربية الحديثة تهتم بتعليم الحياة وليس فقط تعليم العلوم ما يسهم في تكوين عقلية علمية راشدة تستطيع تفعيل دور المناهج في الحياة العملية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية