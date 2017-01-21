تقديم العروض لإنجاز محطة الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 200 ميغاوات

انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي مؤخراً عن إصدار طلب تقديم العروض للمطورين المؤهلين لإنجاز محطة الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 200 ميغاوات؛ ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

أكبر مشروع

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل (IPP). وقد دخلت المرحلة الأولى من المجمع حيز التشغيل بقدرة 13 ميغاوات في عام 2013، بينما سيتم تشغيل المرحلة الثانية بقدرة 200 ميغاوات في أبريل عام 2017.

وفي شهر يونيو الماضي، أعلنت الهيئة فوز الائتلاف الذي تقوده شركة «مصدر» الإماراتية بمناقصة تنفيذ المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاوات بنظام المنتج المستقل بحلول 2020، حيث سجلت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بعد حصولها على أدنى سعر عالمي بلغ 2.99 سنت/‏‏‏‏‏دولار لكل كيلووات ساعة.

إنجاز

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نسعى في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى إنجاز مراحل مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية على أعلى مستوى ووفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام أحدث التقنيات المعتمدة في مجال الطاقة الشمسية.

ويمثل مشروع محطة الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 200 ميغاوات المرحلة الرابعة للمجمع، ونعتزم الوصول إلى 1000 ميغاوات باستخدام تقنية الطاقة الشمسية المركزة بحلول 2030.

ويعد المشروع إنجازاً رائداً جديداً يجعل دبي ودولة الإمارات في صدارة بلدان المنطقة في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة. ونحن نلتزم في الهيئة بمواصلة بناء وتطوير اقتصاد أكثر اخضراراً لتحقيق رؤية الإمارات 2021 بتوفير بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتطبيق التنمية الخضراء في دبي.

1000

تبلغ قدرة المجمع الإجمالية 1000 ميجاوات بحلول 2020، وصولاً إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030، وباستثمارات تصل قيمتها إلى 50 مليار درهم.يأتي المشروع ضمن جهود الهيئة لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الهادفة إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي لتصل إلى 7 %بحلول 2020 و25 % بحلول عام 2030، و75 % بحلول 2050.