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مجلس أولياء أمور الطلبة في الوسطى يطلق جائزة عام الخير

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مجلس أولياء أمور الطلبة في الوسطى يطلق جائزة عام الخير مجلس أولياء أمور الطلبة في الوسطى يطلق جائزة عام الخير

أكد مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى على أهمية دور كل المؤسسات التعليمية في الدولة، لتعزيز رؤية قيادة الدولة في عام الخير وغرس ذلك في نفوس الأجيال والأبناء والبنات وإكسابهم تلك القيم.

وأعلن المجلس عن إطلاق أول مبادرة لعام الخير بتنظيم جائزة تحت شعار عام الخير ليكون عنوانها اعرف وطنك .

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقده مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى بمقره في مدينة الذيد برئاسة راشد عبدالله المحيان وحضور كل من الدكتور علي سالم الطنيجي نائب رئيس المجلس وسعيد عبيد بالليث المدير التنفيذي للمجلس وعلي سيف النداس أمين سر المجلس ومهير عبيد الخيال مسؤول اللجنة التعليمية في المجلس.

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