جمعية أم المؤمنين بعجمان.. 40 عاماً في تمكين المرأة

خلال العقود الأربعة الفائتة، كان موقع جمعية أم المؤمنين في عجمان على رأس الجمعيات ذات الدور الريادي في تعزيز الوعي الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والصحي للمرأة، وإعداد النساء والفتيات لممارسة أدوارهما القيادية في المجتمع، تعزيزاً لمكانة المرأة وتطوير المكاسب التي حققتها في ظل دولة الإمارات.

مواكبة

وقد حرصت الجمعية برئاسة قرينة صاحب السمو حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، على مواكبة المتغيرات التي يشهدها العالم على الصعد كافة، لاسيما تلك المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأوضاع المرأة، وهي أهداف تتلاقى مع أهداف الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، الرامية إلى «تمكين المرأة وتطوير قدراتها ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، وفق منظومة متكاملة من الخدمات والأنشطة المتنوعة، وتمكين كوادر نسائية قيادية في مسيرة التنمية.

ريادة في التنمية

من جهتها، قالت رجاء النومان، نائبة رئيسة الجمعية: «إن الجمعية تفخر بإسهامها الفاعل مع شقيقاتها من الجمعيات النسائية بتأسيس الاتحاد النسائي العام في عام 1975، وتعمل وفق خطة استراتيجية، وتنفّذ برامج عملية تترجم رؤية الجمعية التي هي «ريادة في التنمية المستدامة للمرأة»، كما تعمل على ترسيخ منظومة متكاملة من القيم، هي الولاء والانتماء للوطن والمسؤولية المجتمعية والإبداع والابتكار والجودة المهنية والتمكين، مستنيرة بهدي الاتحاد النسائي وتوجهاته، إضافة إلى الانفتاح والتعاون بينه وبين الجمعية.

أولويات مجتمعية

وقالت: «إن الجمعية تولي أهمية خاصة بالأسرة والطفولة بشتى صورها، وهو ما يمكن ملاحظته في جميع البرامج والخطط والأنشطة التي تنفذ في الجمعية، والعمل على تطوير مهارات المرأة الإدارية والمهنية والتقنية، وتكريس ثقافة العمل التطوعي لديها، وحل الإشكالات الأسرية، من خلال مركز مودة المتخصص في تقديم المساعدة والإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي اللازم لأفراد الأسرة، بهدف تحقيق التوافق الأسري، لحماية كيان الأسرة والمحافظة على قيمها الراسخة».

إشراف حيوي

وأوضحت أن الجمعية تنفذ برامجها في إطار واسع من المجالات، منها المجال التعليمي والتدريبي، حيث تشرف على مركز التعليم المستمر الذي تخرج فيه أكثر من 883 طالبة، كما تشرف على دار أسماء بنت أبى بكر لتعليم القرآن الكريم الذي تدرس فيه ما يقارب الـ400 دارسة، وتصدر الجمعية الكتب وتنشر الدراسات والبحوث العلمية حيث اصدرت أكثر من 76 إصداراً اضافة الى 24 عدداً من مجلة عجمان للدراسات والبحوث المتميزة على صعيد المنطقة، كما نظمت الجمعية أكثر من 660 محاضرة وندوة وفعالية بهدف تعميق وترسيخ الوعي الثقافي والاجتماعي والصحي إلى جانب تنظيم 11 مؤتمراً و26 من الملتقيات التخصصية.

تمكين شامل

تسعى الجمعية لتمكين المرأة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتعزيز بناء قدراتها، وتأهيلها لأدوارها القيادية، ولا سيما مهنياً، لشغل مناصب القيادة وتعريفها بحقوقها وواجباتها الشخصية والوظيفية، إضافة إلى بناء وتأهيل إمكانات جديدة، فتقدم خدمة منح الدبلوم المهني لتطوير مشاريع الأعمال للسيدات بالتعاون مع جامعة دبي، وتنظم الفعاليات التسويقية والمعارض الإنتاجية، وخدمات الإنتاج البيتي وورش المشروعات الصغيرة لتشجيع المرأة المنتجة، إضافة إلى خدمات التطوير الوظيفي للمرأة من خلال برنامج النجاح درجات. وتولي الجمعية اهتماماً ببرامج التمكين الاجتماعي التي تضمنت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تسعة برامج، شملت 71 فعالية.

بصمة بيئية

ومن البرامج الكبرى الحديثة التي تنظمها الجمعية برنامج مسابقة البيئة لعام 2015 بعنوان «بـصـمـة يـومـك الـكـربـونـيـة»، تـحـت شـعـار «نحو بيئة ذكية وتكنولوجيا خضراء.. معاً لتقليل انبعاثات الكربون»، وقد نظمت الجمعية المسابقة بهدف الحفاظ على الصحة العامة ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الطلبة والأسر على تقليل التلوث البيئي، بترشيد استهلاك الوقود والكهرباء والماء وإعادة تدوير النفايات، وزراعة الأشجار، وقد جرت بدعم من جامعة دبي، وشارك فيها 164 عملاً على صعيد الدولة.

توعية صحية

تنفذ الجمعية العديد من البرامج والأنشطة والحملات الصحية، منها حملة «صحتي في لياقتي» لطلبة المدارس، لمعالجة حالات السمنة، بالتعاون مع دائرة الصحة المدرسية، وإلقاء محاضرات في الصحة الرمضانية وفي مستشفى السرطان في رأس الخيمة، وحملة مشيرف الصحية، وحملات القافلة الوردية للوقاية من السرطان، وحملات حماية الأسنان والفحص المبكر لسرطان عنق الرحم وغيرها.

جوائز وتكريمات

1997

تم اختيارها شخصية العام الثقافية من جائزة العويس للدراسات والابتكار العلمي.

1999

حظيت بتكريم صندوق الزواج لدورها المميز في المجال الأسري.

2005

تكريم الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة الجمعية من قبل جمعية نهضة فتاة البحرين.

2013

حصلت الجمعية على المركز الثالث في بطولة دبي العالمية للضيافة على مستوى الدولة.

2015

حازت الجمعية المركز الأول على مستوى عجمان في جائزة وزير الداخلية للتميز - فئة الشريك المثالي.