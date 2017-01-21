طحنون بن محمد وسيف بن زايد يحضران أفراح بن ركاض

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري بمناسبة زفاف نجليه «حامد» إلى كريمة سهيل سالم بن ركاض العامري و«ذياب» إلى كريمة سعيد بن الرامس العامري وزفاف «عبدالله سهيل سالم بن ركاض العامري» إلى كريمة الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري.

وحضر الحفل الذي أقيم بمركز العين للمؤتمرات معالي أحمد السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة والشيخ ذياب بن طحنون والشيخ خليفة بن طحنون مدير مكتب شؤون أسر الشهداء.

تهنئة

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة خليفة صوايح عبيد النعيمي وعائلة مبارك حميد عبيد النعيمي وعائلة محمد هلال مصبح الكعبي بمناسبة زفاف أنجالهم «صوايح» و«حمد» و«علي» وذلك في قاعة الأفراح بالعين.

مواساة

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، مساء أمس، واجب العزاء إلى سعيد حميد بن ديول الدرمكي في وفاة المغفور لها بإذن الله «زوجته»، وذلك بمجلس العزاء في العين، كما قدم سموه العزاء إلى ابن الفقيدة «علي الدرمكي» معرباً عن خالص مواساته إلى أسرتها وذويها.