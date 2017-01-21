خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس الأميركي

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس دونالد ترامب بمناسبة توليه رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في برقيته عن خالص تهانيه بمناسبة تولي الرئيس ترامب مهامه الرئاسية متمنياً له التوفيق والنجاح ولعلاقات البلدين مزيداً من التطور والنماء في مختلف المجالات لكل ما فيه مصلحة وخير البلدين والشعبين الصديقين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الأميركي.

وأدى ترامب اليمين الدستورية أمس رئيساً للولايات المتحدة خلفاً لباراك أوباما في حفل أقيم بالساحة المقابلة للكونغرس، متعهّداً في خطاب التنصيب باتباع سياسة أميركا أولاً واقتلاع ما وصفه «التطرف الإسلامي».

وقال: سنعزز التحالفات القديمة ونشكل تحالفات جديدة ونوحد العالم المتحضر ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف الذي سنزيله تماماً من على وجه الأرض، ملمحاً إلى نيته العمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما وعد بتغيير الأوضاع في أميركا، وأضاف: ما يهم ليس الحزب الذي يحكم بل من يخضع لإرادة الشعب، مشيراً إلى أن واشنطن ازدهرت ولكن الشعب لم يستفد من هذا الازدهار. كما أدى حاكم ولاية إنديانا السابق مايك بينس اليمين نائباً للرئيس. في الأثناء، غادر أوباما المكتب البيضاوي، وعندما طلب منه أن يقول كلمة أخيرة للشعب الأميركي قال «شكراً لكم».

وفيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين غاضبين قاموا برشق الحجارة وتحطيم النوافذ في وسط واشنطن قبيل حفل التنصيب، خرجت تظاهرات في عدد من عواصم العالم أبرزها لندن وطوكيو وبرلين تنديداً بسياسات ترامب.

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