ضبط عاطلين و4 سائقين من متعاطى المخدرات بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت مديرية أمن البحر الأحمر حملات أمنية، من وحدات البحث الجنائى المختلفة بالمديرية بإشراف اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر وبقيادة العميد عصام العزب مدير مباحث المديرية.

البداية من شمال البحر الأحمر من مدينة رأس غارب حيث تمكنت وحدة مباحث القسم من تم ضبط المدعو "معتز . ع " عاطل ومقيم 15 شارع السلطان حسن- أول الإسماعيلية وبحوزته قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 30 جرام.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي تحرر عن الواقعة المحضر رقم 181 أدارى قسم شرطة رأس غارب لسنة 2017، وأخطرت النيابة العامة.

وفى القصير تم ضبط المدعو "محمود. م " 22 سنة عاطل عاطل ومقيم خلف الميناء – رأس غارب البحر الأحمر وبحوزته عدد 2 قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 50 جرام وكذا عدد 2 هاتف محمول وذلك أثناء تفتيش الزيارات الخاصة بالسجن المركزى بالقسم.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ادخلها للمسجون " رامى. ص " والمودع بالسجن المركزى بالقصير على ذمة القضية رقم 2455 جنايات رأس غارب و تحرر عن الواقعة المحضر رقم 62 أدارى قسم شرطة القصير لسنة 2017 .. وأخطرت النيابة العامة.

ومن جانبها قامت وحدة مباحث المرور بحمله مشتركة مع مديريه الشئون الصحية للكشف على قائدي السيارات تحت تأثير المواد المخدرة أسفرت عن ضبط 4 سائقين يقودون تحت تأثير المخدرات تم تحرير محاضر لهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقامت مباحث الآداب بحملة تمكنت خلالها من فحص عــدد 94 شقة وتم تحرير 10 محضر عدم الأخطار عن مفروش ،بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن الوطني بالبحر الأحمر ويتمثل الفحص في حصر بيانات المقيمين بالشقق تمهيدا للكشف الجنائي والسياسي فضلا عن الفحص الوقتي لأي إشتباهات .

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تمكنت مباحث التموين بالبحر الأحمر بقيادة العقيد شريف عبد المجيد رئيس مباحث التموين من تحرير 12 محضر مختلف ما بين للتصرف فى المواد البترولية المدعمة عدم القيد بسجل 21 بترول، ومنتجات منتهية الصلاحية واخرى تقليد فى العلامات التجارية وعدم موجود فواتير، وزيادة فى التسعيرة الجبرية وتم تحرير المحاضر اللازمة وضبط المسئولين وعرضهم على النيابة العامة .

وعن المخالفات المرورية تمكنت أدارة مرور البحر الأحمر من ضبط 471 مخالفة تم التصالح فيها و 16 مخالفة لم يتم التصالح فيها و 8 مخالفة بدون رخصة قيادة وضبط 4 مخالفة بدون رخصة تسير، كما تمكنت مباحث تنفيذ 115 حكم قضائى.