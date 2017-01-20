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تعطل 8 قطارات بين أسوان والقاهرة بسبب حادث أسوان

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تعطل 8 قطارات بين أسوان والقاهرة بسبب حادث أسوان تعطل 8 قطارات بين أسوان والقاهرة بسبب حادث أسوان

أرشيفية

أكد مصدر مسئول بالمنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان، أن هناك 8 قطارات تأخر قيامها ووصولها بين أسوان والقاهرة فى أعقاب خروج جزئي لأحد القطارات أمام نجع الدقاديق بمركز إدفو شمال أسوان.

وقال المصدر إن هناك 6 قطارات كانت ستقوم من محطة أسوان للقاهرة تعطل قيامها بداية من الساعة 4.30 مساء وحتى القطار قيام 10 مساء اليوم، فيما تعطل قطاران أمام مركز إدفو شمال أسوان كانوا فى طريقهم إلى محطة أسوان.

وكانت محافظة أسوان قد شهدت مساء اليوم حادث خروج قطار داخلى بين أسوان والأقصر عند نجع الدقاديق، التابع لقرية الكلح، بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، فيما تعطلت حركة السكة الحديد بين أسوان والأقصر.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية ومسئولى المنطقة الجنوبية للسكة الحديد إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بفرق العمل لإعادة تسير القطار إلى مساره مرة أخرى لاستكمال رحلته إلى أسوان.

أ ش أ

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