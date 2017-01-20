مباحث التموين تضبط مركز تعبئة يخلط الأرز المحلى بالمستورد وتصادر 60 طنا

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية من ضبط صاحب مركز لتعبئة المواد الغذائية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، لتجميعه كميات كبيرة من الأرز المستورد من الصين وخلطة بالأرز المحلى، وإعادة تعبئته داخل عبوات مدون عليها "الأميرة"، أرز محلى "تمهيدا لطرحه بالأسوق، وتم ضبط 25.850 طن أرز حر مستورد معبأ داخل شكائر و29.400 طن أرز معبأ داخل عبوات "الأميرة "و5 طن مدون عليها "البحيرة"، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر وعرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

كانت المعلومات قد وردت الى اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بشأن تلاعب البعض فى السلع الغذائية، بهدف خداع المواطنين وتحقيق مكاسب غير مشروعة وتم تشكيل مجموعات عمل لضبط المخالفين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجع فيه الكثير من الشركات عن توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية بهدف احتكار السلعة ورفع أسعار فى السوق الأمر جعل وزارة التموين تقرر طرح سلعة المكرونة على بطاقات التموين لحين توفير الأرز.