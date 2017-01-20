ضبط "نصاب" استولى على مليون جنيه من مواطن

ضبطت شرطة النقل والمواصلات، اليوم الجمعة، "نصاب" استولى على مليون جنيه من مواطن، وذلِك أثناء تواجده بمحطة مترو العتبة.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء تواجد الخدمات الأمنية المعينة بمحطة العتبة لمترو الأنفاق حيث تلقت بلاغا شفهيا من صاحب شركة بأنه يوجد بالمحطة أحد الأشخاص نصب عليه واستولى منه على مليون جنيه ، وأرشد عنه وطلب التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم ضبط المتهم وبالكشف عليه تبين أنه سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما القضية رقم 1930/2007 "أموال عامة " ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 12 قضية " تبديد – ضرب – إيصال أمانة " آخرها القضية رقم 31161/2015 جنح قسم شرطة إمبابة " إيصال أمانة ".

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل، والمواصلات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم وتم إرساله بالطرفين لقسم شرطة الموسكي لقيده وعرضه على النيابة.