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النيابة العامة تأمر بجرد شونتين للأقماح بهما عجز 50 مليون جنيه ببني سويف‎

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النيابة العامة تأمر بجرد شونتين للأقماح بهما عجز 50 مليون جنيه ببني سويف‎ النيابة العامة تأمر بجرد شونتين للأقماح بهما عجز 50 مليون جنيه ببني سويف‎

ارشيفية

المراسل : محمد شعبان

أصدرت النيابة العامة ببني سويف، قرارًا بجرد شونتين بمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، عقب اكتشاف عجز 10 آلاف طن قمح، يقدر بـ 50 مليون جنيه.

وكانت مباحث ببني سويف، قد إكتشفت عجزًا بشونتين بمركز سمسطا، بنحو 10 آلاف طن قمح، تم التصرف بها من قبل أمين الشونة بالسوق السوداء.

جاء ذلك خلال حملة تموينية برئاسة المقدم محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين، بمعاونة أحمد دياب، مدير الرقابة التموينية وجمعة على، مدير الصيانة والحبوب بمديرية التموين.

تحرر محضر بالواقعة برقم (796/2017) جنح مركز سمسطا وبالعرض على النيابة العامة أصدرت أمرًا بجرد كلي للشونتين.

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