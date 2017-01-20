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المغرب تفوز على توجو .. وتبقى على آمالها في التأهل لدور الـ 8 بالجابون

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المغرب تفوز على توجو .. وتبقى على آمالها في التأهل لدور الـ 8 بالجابون المغرب تفوز على توجو .. وتبقى على آمالها في التأهل لدور الـ 8 بالجابون

المغربي

حافظ المنتخب المغربي لكرة القدم، على آماله في التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالجابون، بعدما حول تأخره بهدف أمام نظيره التوجولي إلى فوز 3 / 1 اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة.
> وتقدم المنتخب التوجولي بهدف سجله ماثيو دوسيفي في الدقيقة الخامسة، ثم تعادل المغربي عن طريق عزيز بوهدوز في الدقيقة 14 ،  ثم سجل رومان سايس هدف التقدم للمغرب في الدقيقة 21 لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي 2 /1.

وفي الشوط الثاني، أضاف يوسف النصري الهدف الثالث للمنتخب المغربي في الدقيقة 72 ، لتنتهي المباراة بفوز المغرب 3 / 1.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف منتخب الكونغو، المتصدر، ونقطة أمام كوت ديفوار صاحب المركز الثالث، فيما يقبع المنتخب التوجولي في المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة.

ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره كوت ديفوار في المرحلة المقبلة، فيما يلعب المنتخب التوجولي مع نظيره الكونغولي.

وكان المنتخب المغربي قد خسر في أولى مبارياته بالبطولة أمام المنتخب الكونغولي بهدف نظيف، فيما تعادل المنتخب التوجولي مع كوت ديفوار سلبيًا.

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