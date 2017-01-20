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أخبار الرياضة اليوم الجمعة 20/1/2017.. منتخب اليد يخسر من السويد 26-33

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أخبار الرياضة اليوم الجمعة 20/1/2017.. منتخب اليد يخسر من السويد 26-33 أخبار الرياضة اليوم الجمعة 20/1/2017.. منتخب اليد يخسر من السويد 26-33

>كتب أحمد سمير

شهدت الرياضة المصرية أخبارا عديدة اليوم الجمعة 20 يناير 2017، وكان من أبرزها خسارة منتخب لكرة اليد أمام السويد اليوم فى كأس العالم، واحتلاله المركز الثالث فى مجموعته، ليقابل كرواتيا فى دور الـ16 بعد غد الأحد.

 

خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام السويد بنتيجة 33-26، فى إطار الجولة الخامسة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، لبطولة كأس العالم المقامة حالياً فى فرنسا، وتستمر حتى 29 يناير الحالى ليحتل المركز الثالث فى المجموعة برصيد 6 نقاط.

 

 

 

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن الكاف أخطر الفراعنة اليوم بأنه يتم الإحماء قبل المباريات داخل غرفة تسخين مخصصة لذلك، وليس فى غرفة خلع الملابس كما يتصور البعض.

 

 

 

أعلن نادى الزمالك أن مرتضى منصور، رئيس النادى، سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد غد الأحد، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، للإعلان عن تفاصيل قناة النادى.

 

 

 

استبعد الجهاز الفنى لمنتخب المحليين، بقيادة هانى رمزى، لاعبى الأهلي والزمالك من المعسكر المقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل استعداداً لكأس الأمم الأفريقية 2017 للمحليين.

 

 

 

شهد مران منتخب مصر الأخير، استعدادًا لمواجهة أوغندا غداً السبت، جاهزية شريف إكرامى حارس المرمى للمباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

 

 

 

تقرر مواجهة مصر مع كرواتيا بعد غد الأحد 22 يناير الحالى فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، فى دور الـ16، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد المقامة حالياً فى فرنسا.

 

 

 

وقع عمرو بركات، لاعب فريق ليرس البلجيكي، على عقود انتقاله رسميا للنادى الأهلي، لينضم إلى صفوف الفريق الأحمر لمدة أربعة مواسم ونصف تبدأ من يناير الحالى.

 

 

 

انتقد الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، قرار اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بمنع الإحماء على ملعب "بورت جنتيل" قبل انطلاق المباريات للمجموعة الرابعة التى تستأنف غداً بمباراتى غانا ومالى فى السادسة، ومصر وأوغندا فى التاسعة مساء.

 

 

 

أكد مصطفى فتحى، صانع ألعاب فريق الزمالك، أن صفقة احترافه لنادى تورينو الإيطالى فشلت بشكل رسمى، بعد اختلاف الناديين على القيمة المادية.

 

 

 

كشف الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن الفراعنة سيحققون النقاط الثلاثة فى مباراتهم أمام أوغندا المقرر لها التاسعة مساء غد السبت، فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

 

 

 

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تأجيل تعديل عقد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض، بسبب توتر العلاقة بين اللاعب والمجلس خلال الأيام الماضية.


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مصر 365

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