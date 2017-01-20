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"ميناء الإسكندرية": إعادة الشحنات غير الصالحة إلى الدول المصدرة

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"ميناء الإسكندرية": إعادة الشحنات غير الصالحة إلى الدول المصدرة "ميناء الإسكندرية": إعادة الشحنات غير الصالحة إلى الدول المصدرة

>الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن هيئة الميناء تكشف عن شحنات غير صالحة للاستهلاك الآدمى ويتم إعادتها إلى الدولة المصدرة على حساب المورد، مشيرًا إلى أنه خلال الشهر الماضى كانت هناك جهود مكثفة من الجهات الرقابية بالميناء فى الكشف عن شحنة مستلزمات طبية غير صالحة للاستعمال حسب تقارير الخبراء بالإضافة إلى شحنة غلال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وعودتها إلى مصدرها مرة أخرى ومنع دخولها إلى نظرا لخطورتها.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إدارة الحجر الصحى بالتعاون مع الرقابة على الصادرات والورادت والمتخصصين فى الكشف عن الشحنات الورادة من الخارج هى المسئولة عن تحديد الصلاحيات والتى تضبط العشرات من الشحنات غيرالصالحة يومياً.

يذكر أن ميناء الإسكندرية ضبط شحنة قمح روسى تزن 18 ألف طن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى شهر نوفمبر الماضى وعلى حسب تقارير وزارة الزراعة وأمرت النيابة بمصادرة القمح من موقع تخزين تابع لشركة خاصة فى ميناء الدخيلة بعدما وجدت أنه غير صالح للاستهلاك الآدمى، وجرت مصادرة الإمدادات بعد أسابيع من اجتيازها عمليات تفتيش الحجر الزراعى بنجاح

 

 


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