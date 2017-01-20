بالصور.. أهالى الشرقية والمعلمين يشيعون جثمان المدرس شهيد سيناء

الشرقية – إيمان مهنى

شيع اهالى قرية عزبة غالى التابعة لمركز الابراهيمية بالشرقية، جنازة المدرس الذى استشهد صباح اليوم بالعريش على يد مسلحين ، ذلك فى موكب جنائزى مهيب، تقدمته اسرته وزملاؤه بالإضافة إلى وفد من مديرية التربية والتعليم.

كان جثمان الشهيد محمد احمد السيد مدرس إبتدائى وصل ملفوفا بالعلم المصرى وحمله الاهالى مرددين هتافات " لا الله الا الله.. الشهيد حبيب الله".

و أعرب الأهالى عن حزنهم لما لحق الشهيد، مؤكدين أنه أصر على العمل بالعريش لتعليم أبناء المحافظة، رغم ما تعانية المنطقة من ظروف أمنية، ورفض كل النصائح بالعودة للشرقية، مؤكد أنه يقوم بواجبة الوطني.

كان مسلحون من تنظيم "بيت المقدس" يستقلان دراجة نارية رصدا تحركات محمد أحمد السيد 40 عاما، مدرس، وأثناء وجوده بجوار مسجد أم القرى بدائرة ثان العريش، أطلقوا عليه النار فى الرأس، وتوفى فى الحال وتم نقل الجثمان لمستشفى العريش العام.