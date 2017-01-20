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حظك اليوم برج الجدي ليوم السبت 21 يناير 2017

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حظك اليوم برج الجدي ليوم السبت 21 يناير 2017 حظك اليوم برج الجدي ليوم السبت 21 يناير 2017

نقدم لمولود برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتمتع بخيال خصب ورومانسية مطلقة فلا يمكن أن يتخلى عن عالمه الخيالى فى مقابل النزول للواقع والاصطدام به، ولكن خياله سيكون فى صالحه خلال هذه الفترة.


حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى:

بالنسبة للحياة العملية فدائماً ما يقع هذا البرج فى مشاكل بسبب خياله وبعده عن الواقع، ولكن فى هذه المرة مجازفته وخياله سيكون السبب فى ربحه الكثير من الأموال.


برج الجدى على الصعيد العاطفى:

الحياة العاطفية ستكون فى قمة تألقها فلا داعى للخوف من بعض التأرجح الذى تتعرض له فى الفترة الأخيرة، لأن رومانسيته ستكون كافية لإشباع الطرف الآخر ونيل رضاه.


برج الجدى على الصعيد الصحى:

بالنسبة للحياة الصحية للأسف ستمر ببعض المشاكل والأزمات الكبرى، وإذا لم يلتزموا بالأدوية والأنظمة العلاجية من الممكن أن يتصاعد الأمر ويتحول إلى كارثة حقيقية.


توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

مكاسب مادية ستأتى لهذا البرج نتيجة لصفقة دخل بها بشكل مجازف.

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