حظك اليوم برج القوس ليوم السبت 21 يناير 2017

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

بعد استقرار كبير دام عليك فى العمل جاء دورك لتتجنب مشاكله ومكائده وتبتعد عن صديق السوء حتى تتجنب المشاكل العملاقة لأنك فى غنى عنها، فالحب والإخلاص أمر مهم ولكن الأهم الحرص والحيطة.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

بالنسبة للحياة العاطفية فستكون فى قمة تألقها ولا داعى للخوف بشأنها، فالحب سيكون أهم العوامل الإيجابية فى تلك الفترة، وشريك الحياة سيلعب دور عملاق فى تحسين المزاج العام وتخطى بعض المشاكل والأزمات التى واجهتهم سواء فى العمل أو على مستوى الحياة الشخصية.

برج القوس على الصعيد الصحى:

الحياة الصحية ستكون فى استقرار خاصة إذا لم يتبعوا بعض العادات المضرة بالصحة مثل التدخين.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

للأسف سيتعرض هذا البرج لمكيدة كبرى من قبل أصدقائه أو شخص قريب منه.

شبكةعيونالإخبارية

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