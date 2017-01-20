أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج القوس ليوم السبت 21 يناير 2017

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس ليوم السبت 21 يناير 2017 حظك اليوم برج القوس ليوم السبت 21 يناير 2017

برج القوس على الصعيد المهنى:

بعد استقرار كبير دام عليك فى العمل جاء دورك لتتجنب مشاكله ومكائده وتبتعد عن صديق السوء حتى تتجنب المشاكل العملاقة لأنك فى غنى عنها، فالحب والإخلاص أمر مهم ولكن الأهم الحرص والحيطة.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

بالنسبة للحياة العاطفية فستكون فى قمة تألقها ولا داعى للخوف بشأنها، فالحب سيكون أهم العوامل الإيجابية فى تلك الفترة، وشريك الحياة سيلعب دور عملاق فى تحسين المزاج العام وتخطى بعض المشاكل والأزمات التى واجهتهم سواء فى العمل أو على مستوى الحياة الشخصية.

 

برج القوس على الصعيد الصحى:

الحياة الصحية ستكون فى استقرار خاصة إذا لم يتبعوا بعض العادات المضرة بالصحة مثل التدخين.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

للأسف سيتعرض هذا البرج لمكيدة كبرى من قبل أصدقائه أو شخص قريب منه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى