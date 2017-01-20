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حظك اليوم برج العقرب ليوم السبت 21 يناير 2017

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حظك اليوم برج العقرب ليوم السبت 21 يناير 2017 حظك اليوم برج العقرب ليوم السبت 21 يناير 2017

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أنك وضعت الفترة الماضية كل تركيزك فى الصعيد المهنى، و هو الأمر الذى أثر بنسبة كبيرة على حياتك العائلية وعلاقتك بالشريك هذه الفترة، للعمل وقته المحدد، فلا تجعله يسيطر على حياتك كاملة.


الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن حياتك العاطفية فى طريقها للاستقرار خلال هذه الفترة فعليك أن تكمل خطتك من أجل دعم العلاقة وشكلها وتحاول جاهداً ألا تعود من جديد للتشتت و الاضطراب.


الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب       

علماء الفلك يؤكدوا أنك تحتاج لاستعادة تركيزك الذى فقدته منذ فترة طويلة بسبب قيامك بعمل عدة أشياء فى وقت واحد فتزداد الضغوط العصبية والتوتر بشكل واضح.


توقعات علماء الفلك لبرج العقرب     

يتوقع علماء الفلك أنك ستطلب رأى عدد من أصدقائك المقربين فى إحدى مشاكلك الخاصة، لكن بالضرورة أن تفكر جيداً فى آرائهم قبل أن تنفذ استشارتهم.

 

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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