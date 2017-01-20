حظك اليوم برج الميزان ليوم السبت 21 يناير 2017

برج الميزان

مهنياً: هدّئ من روعك وتأقلم مع الظروف واخرج من عزلتك، لا تكن عنيدًا ولا ترجئ عملك

عاطفياً: لا ترفض التعامل مع الشريك بلين، فهذا وقت الانفتاح عليه وتقريبه منك

صحياً: تسترد عافيتك تعوض فيها عن الايام الضائعة فلا تقلق الوقت ممتاز للاعتناء بنفسك



ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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