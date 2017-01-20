مسئول بالسكة الحديد: لجنة هندسية لتسيير حركة القطارات بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

قال مصدر مسئول فى المنطقة الجنوبية للسكة الحديد - فضل عدم ذكر اسمه - إن الإدارة الهندسية للسكة الحديد بأسوان أوفدت لجنة عاجلة لرفع آثار حادث انقلاب القطار الداخلى بين أسوان والأقصر، وإعادة القطار لمساره مرة أخرى ومحاولة تسيير حركة القطارات فى الاتجاهين.

وأضاف المصدر لـ "اليوم السابع"، أن حادث انقلاب القطار الداخلى بين أسوان والأقصر لم ينتج عنه إصابات أو خسائر فى الأرواح، وأدى إلى تعطل حركة القطارات فى الاتجاهين.

وأشار إلى أن الحادث وقع فى تمام الساعة السابعة والنصف أثناء قدومه من محطة الأقصر فى طريقه لمحافظة أسوان، أمام نجع الدقاديق بقرية الكلح شرق مركز إدفو بمحافظة أسوان، ونتج عنه خروج القطار المكون من 4 عربات وهو عبارة عن جرارين وعربتين.

وأوضح مسئول المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، أن سبب الحادث يرجع أن يكون خطأ فى التحويلة، وستعمل اللجنة المختصة على إعادة تسيير الحركة مرة أخرى.