حظك اليوم برج العذراء ليوم السبت 21 يناير 2017

برج العذراء

مهنياً: تسلط عليك الأضواء هذا اليوم، وتجد نفسك أمام استحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتك المهنية

عاطفياً: الغيرة غير المبرّرة من الشريك، تسهم في زيادة التباعد، وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية غير متوقعة

صحياً: حاول قدر الإمكان الاهتمام بذاتك والترويح عن نفسك

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

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