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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس الاميركي بتوليه مهامه

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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس الاميركي بتوليه مهامه رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس الاميركي بتوليه مهامه

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة الى فخامة الرئيس دونالد بمناسبة توليه رئاسة الولايات المتحدة الأميركية.

 وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في برقيته عن خالص تهانيه بمناسبة تولي الرئيس ترامب مهامه الرئاسية متمنيا لفخامته التوفيق والنجاح ولعلاقات البلدين مزيدا من التطور والنماء في مختلف المجالات لكل ما فيه مصلحة وخير البلدين والشعبين الصديقين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين الى فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 

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