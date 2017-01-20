حظك اليوم برج السرطان ليوم السبت 21 يناير 2017

برج السرطان

مهنياً: مهما حاول بعضهم تشويه صورتك، فإنّهم لن ينجحوا في مسعاهم، فرصيدك من النجاح أكبر من محاولاتهم الفاشلة

عاطفياً: استقرار في العلاقة مع الشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر

صحياً: اتبع نظاماً غذائياً منظماً وابتعد عن الارهاق حاول الاستراحة كثيراً خلال النهار واعرف كيف تواجه الأحداث بهدوء

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

شبكةعيونالإخبارية

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