حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 21 يناير 2017 مع ماغي فرح.

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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 20-1-2017.. علماء الفلك: صدام كبير سيحدث بينك وبين الشريك

قدم علماء الفلك لمواليد برج الأسد لليوم الجمعة 20 يناير عدد من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، صدام كبير سيحدث بينك وبين الشريك، من جهة أخرى حياتك المهنية تسير بخطى جيدة ومستقرة يعمها الهدوء فعليك أن تحافظ على هذه الأجواء.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء حياتك المهنية تسير بخطى جيدة ومستقرة يسودها الهدوء فعليك أن تحافظ على هذه الأجواء.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن هناك صدام كبير سيحدث بينك وبين الشريك يرجع لغيرتك الزائدة التى تصل فى أغلب الأحيان لشكوك واتهامات غير مبررة.

الصعيد الصحى لمواليد برج الأسد

يؤكد علماء الفلك أنك ستتعرض لضغط نفسى قوى خلال هذه الفترة، وذلك بسبب سلسلة من الأخبار والأحداث السيئة، التعامل بهدوء هو أفضل حل حتى لا تزداد حالتك النفسية سوءا.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

يتوقع علماء الفلك أنك ستطلب مساندة ودعم إحدى أصدقائك المقربين فى البدء بمشروع جديد يتطلب منك أن تجمع الكثير من المعلومات عنه حتى لا تتعرض لأى خسارة مادية.





حظك اليوم برج العقرب الجمعة 20-1-2017.. علماء الفلك: حياتك العاطفية فى طريقها للاستقرار

كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج العقرب لليوم الجمعة 20 يناير عدد من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فأكدوا أن حياتك العاطفية فى طريقها للاستقرار، من جهة أخرى ينصحك العلماء: "لا تجعل العمل يسيطر على حياتك كاملة".

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أنك وضعت الفترة الماضية كل تركيزك فى الصعيد المهنى، و هو الأمر الذى أثر بنسبة كبيرة على حياتك العائلية وعلاقتك بالشريك هذه الفترة، للعمل وقته المحدد، فلا تجعله يسيطر على حياتك كاملة.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن حياتك العاطفية فى طريقها للاستقرار خلال هذه الفترة فعليك أن تكمل خطتك من أجل دعم العلاقة وشكلها وتحاول جاهداً ألا تعود من جديد للتشتت و الاضطراب.

الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب

علماء الفلك يؤكدوا أنك تحتاج لاستعادة تركيزك الذى فقدته منذ فترة طويلة بسبب قيامك بعمل عدة أشياء فى وقت واحد فتزداد الضغوط العصبية والتوتر بشكل واضح.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك أنك ستطلب رأى عدد من أصدقائك المقربين فى إحدى مشاكلك الخاصة، لكن بالضرورة أن تفكر جيداً فى آرائهم قبل أن تنفذ استشارتهم.





حظك اليوم برج القوس الجمعة 20/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ابتعد عن صديق السوء

نقدم لمولود برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الأكثر كرماً ولطفاً وصراحة فى نفس الوقت، هذا الأمر الذى قد يعرضه لمشاكل كبيرة لأنه لا يجيد لعبة الكذب والمكائد، لذلك يجب أن يحترس منها.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

بعد استقرار كبير دام عليك فى العمل جاء دورك لتتجنب مشاكله ومكائده وتبتعد عن صديق السوء حتى تتجنب المشاكل العملاقة لأنك فى غنى عنها، فالحب والإخلاص أمر مهم ولكن الأهم الحرص والحيطة.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

بالنسبة للحياة العاطفية فستكون فى قمة تألقها ولا داعى للخوف بشأنها، فالحب سيكون أهم العوامل الإيجابية فى تلك الفترة، وشريك الحياة سيلعب دور عملاق فى تحسين المزاج العام وتخطى بعض المشاكل والأزمات التى واجهتهم سواء فى العمل أو على مستوى الحياة الشخصية.

برج القوس على الصعيد الصحى:

الحياة الصحية ستكون فى استقرار خاصة إذا لم يتبعوا بعض العادات المضرة بالصحة مثل التدخين.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

للأسف سيتعرض هذا البرج لمكيدة كبرى من قبل أصدقائه أو شخص قريب منه.





حظك اليوم برج الجدى الجمعة 20/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..المكاسب المادية تدق على أبوابك

نقدم لمولود برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتمتع بخيال خصب ورومانسية مطلقة فلا يمكن أن يتخلى عن عالمه الخيالى فى مقابل النزول للواقع والاصطدام به، ولكن خياله سيكون فى صالحه خلال هذه الفترة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى:

بالنسبة للحياة العملية فدائماً ما يقع هذا البرج فى مشاكل بسبب خياله وبعده عن الواقع، ولكن فى هذه المرة مجازفته وخياله سيكون السبب فى ربحه الكثير من الأموال.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

الحياة العاطفية ستكون فى قمة تألقها فلا داعى للخوف من بعض التأرجح الذى تتعرض له فى الفترة الأخيرة، لأن رومانسيته ستكون كافية لإشباع الطرف الآخر ونيل رضاه.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

بالنسبة للحياة الصحية للأسف ستمر ببعض المشاكل والأزمات الكبرى، وإذا لم يلتزموا بالأدوية والأنظمة العلاجية من الممكن أن يتصاعد الأمر ويتحول إلى كارثة حقيقية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

مكاسب مادية ستأتى لهذا البرج نتيجة لصفقة دخل بها بشكل مجازف.





حظك اليوم برج الثور الجمعة 20 / 1 / 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحتاج إلى زيادة اهتمامك بالحبيب

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالغيرة وكذلك بالثقة الزائدة فى النفس، والرغبة فى السفر والتواجد مع الأصدقاء، ويبغضون الروتين والقيود فى العمل.

برج الثور على الصعيد المهنى:

لديك استعداد للدخول فى أعمال المضاربة اليوم، وتحتاج إلى زيادة ساعات عملك بمكتبك أو الاضطرار إلى استكمال العمل بالمنزل، لتستطيع إنجاز المهام المطلوبة منك.

على الصعيد العاطفى:

تحتاج إلى زيادة الاهتمام بالحبيب وتحديد أوقات مخصصة له، حتى تتجنب فتور العلاقة بسبب الإهمال المتكرر الناتج عن انشغالك بالعمل.

برج الثور على الصعيد الصحى:

تحتاج إلى ممارسة كثير من الأنشطة الجسدية التى تعيد إليك اللياقة البدنية التى فقدتها الفترة الماضية، وستضطر إلى تعديل نظامك الغذائى قريبًا.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يوجه بعض النصائح إلى شخص قريب منه وستقابل بترحيب كبير جدًا، ولديك قدرة كبيرة على التواصل مع عدد من الأصدقاء اليوم.





حظك اليوم برج الحمل الجمعة 20

/ 1 / 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنهى علاقتك العاطفية قريبًا

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المعروف بحبه للأصدقاء والسفر والترحال فضلاً عن خفة ظله التى تجعل الجميع ينجذب له، ويتميز أيضًا بشجاعته فى المواجهات ولكنه يخشى التورط فى المسئوليات الكبيرة خاصة على الصعيد العاطفى.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى:

تتلقى بعض الرسائل الإلهية التى ترشدك إلى كثير من القرارات التى تؤثر على مسار حياتك المهنية، وربما تتجه إلى مكان عمل جديد قريبًا.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

تحاول الخروج من علاقتك العاطفية الحالية بعد أن أصبحت تشكل عبئًا نفسيًا كبيرًا عليك، ربما تشعر بعدد من العراقيل لكنك ستعبر من هذه الأزمة سريعًا.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

حالتك النفسية سيئة جدًا بسبب الأحداث المؤسفة التى مررت بها فى الفترة الماضية، وحزنك على فراق أصدقائك من أهم الأسباب التى أدت إلى حزنك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

انفعالاتك ستكون متفاوتة اليوم ربما يندهش المقربين من ردود أفعالك التى لن تتناسب مع المواقف فى يومك، لكنك ستعود إلى طبيعتك مع الوقت.





حظك اليوم لبرج الحوت الجمعة 20/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..اليوم هو يوم حظك فى العمل

كتبت مى الشامى

نقدم لمولود برج الحوت فى الفترة من 18 فبراير حتى 20 مارس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يعرف عنه قدرته الكبيرة على جذب تعاطف الآخرين وكسب ودهم ولكن يعيبه أنه لديه غموض.

برج الحوت على الصعيد المهنى:

اليوم هو يوم حظك فى العمل، فعليك أن تحاول التركيز قليلاً، حتى تستطيع أن تغتنم الفرصة الجيدة.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

تمر بأزمة اقتصادية صعبة، ولكن شريك حياتك لن يستطيع أن يتحمل ذلك، كن هادئا وتقبل الأوضاع كما هى.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

لا تنتظر أصدقاءك للذهاب إلى "الجيم" للقيام بالتمارين الرياضية، فجسدك له حق عليك اذهب الآن.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يومك ملىء بالأحداث والتفاصيل، ومن المحتمل أن يطلب منك بعض النصائح، فلابد أن تكون على قدر من التركيز والعقل الكافيين لتقديم النصائح.



حظك اليوم برج الدلو الجمعة 20/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..

أداءك المهنى جيد اليوم

كتبت مى الشامى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو على الصعيد العاطفى والصحى والمهنى به بعض التنبؤات للسفر بالخارج.

برج الدلو على الصعيد المهنى:

قد تقدم أداء جيدا اليوم، وبشكل استثنائى فى مكتب، كما أنك من المحتمل أن تتمتع بالثناء والانتباه من رئيسك فى العمل اليوم.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

فى هذه المرحلة من الزمن قد تنغمس فى الملذات الجسدية فى الغالب، لأنك اليوم شخص متقد وهرموناتك تتحكم بك وأنت لا يمكن أن تقاومها.

برج الدلو على الصعيد الصحى:

عليك رعاية عقلك بدلا من جسمك، ولكن هذا لا يعنى أنك تهمل نفسك بدنياً.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

لا تدع الخمول والكسل يفسد يومك، استدعى طاقتك الإبداعية التى هى فى الأصل طبيعتك، كنت بحاجة إلى العمل من أجل استعادة الانسجام والتوازن فى حياتك الشخصية وحتى فى صحتك، تجاهل الانحرافات حولك وحاول التركيز.



حظك اليوم برج السرطان ليوم الجمعة 20 يناير 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. علاقتك العاطفية تميل للعقلانية عن ذى قبل

كتبت أسماء زيدان

هو أحد الأبراج المائية ويتسم بالذكاء والحب لبيته وأسرتك وتعلقه بوالدته، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى:

قد تحصل على مكافأة غير متوقعة اليوم، ويجوز منحك ترقية طال انتظارها أو منصب كنت تطمع فى الوصول إليه، ومن المرجح للبعض أن يتركوا وظائفهم الحالية ويحصلوا على أخبار جيدة اليوم.

السرطان على الصعيد العاطفى:

الآن سوف تستطيع أن تسلك سبل أكثر عقلانية ونضج فى علاقة حبك، فأنت ستصل إلى فكرة واضحة عن ما تريد من شريك حياتك، ومستعد للعطاء أكثر من ذى قبل.

السرطان على الصعيد الصحى:

تشعر بأن جلدك جاف اليوم، ولقد تم تجاهل الأشياء التى تشمل الكثير من فيتامين c وE فى النظام الغذائى الخاص بك، عليك أن تشرب كميات سخية من المياه تصل إلى 10 أكواب يوميًا.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

قد ينتهى بك الأمر إلى الشعور بالإحباط وأنت بحاجة إلى معرفة أن المشورة الخاصة بك تأتى بثمارها الفترة القادمة، لا تتعالى على الآخرين فى تقديم الأفكار الخاصة بك، حتى لا يأتى الموضوع عليك بنتائج عكسية.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 20 يناير 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

يهتم البعض بمطالعة أخبار الأبراج بشكل يومى، فإذا كنت من برج العذراء، الذى يتميز أصحابه بأنهم يمتلكون شخصية رومانسية وواقعية في نفس الوقت، ونقدم لمواليد هذا البرج حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

على الصعيد المهنى:

يبدو أنك ستعمل فى مشروعك الخاص، وتلجأ لتعليق العمل المهنى لفترة من الوقت، إلا أن ظروف العمل المهنى في حاجة ماسة إليك، واعلم أنك على وشك الحصول على بعض الثروة غير المتوقعة في القريب العاجل.

على الصعيد العاطفى:

يسيطر كل من الحب والعلاقات الأسرية على حياتك خلال هذه الفترة، وسوف تقضى وقت ممتع مع أطفالك اليوم، وستدرك أهم الأشياء فى حياتك، ما يساعدك على اتخاذ قرار يصيبك بالحيرة منذ فترة طويلة، كما أن قضاء وقت ممتع معهم سيقلل من شعورك بالتوتر.

على الصعيد الصحى:

الاسترخاء هو أهم شىء يمكنك أن تفعله اليوم، وحاول الاهتمام بنظامك الغذائى، وتجنب تناول الوجبات السريعة، واهتم بالذهاب للطبيب من أجل الاطمئنان على صحتك.

توقعات علماء الفلك:

اليوم ستتعامل مع إحدى القضايا التى تتطلب منك التحلى بالتفكير المنطقى من خلال مشاعرك وعواطفك، فاعلم أن التمييز بين ما تريده وما هو جيد بالنسبة لك من أهم الأشياء.



حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 20/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..احترس من مكيدة فى العمل

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الأصعب على الإطلاق فله طبيعة خاصة تجعل التعامل معه صعب للغاية، فلا يمكن أن يدخل أحد معه فى علاقة عمل أو حب دون أن يقوم بدراسة شخصيته بالشكل الكافى، حتى يتخطى أى مشاكل من الممكن أن يقع فيها معه.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

بالنسبة للحياة المهنية تعرض أبناء هذا البرج إلى مشاكل عملاقة فى عملهم كادت أن تطيح بمستقبلهم، لكن كل هذه المشاكل انتهت ولن تعود مجدداً فى الفترة القادمة، وسيكون الأمر مختلف تماماً سيعودوا ويتألقوا على الرغم من المكائد التى يرسمها لهم البعض لكنهم سيتخطوها بسهولة.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

بالنسبة للحياة العاطفية فالحب للأسف سيتراجع مستواه كثيراً وسيعودون مرة أخرى للدخول فى مشاكل عملاقة قد تخرب علاقتهم الزوجية، لذا يجب أن يبتعدوا قليلاً حتى يستطيعوا الحكم على الأشياء.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

على الرغم من الضغوط النفسية التى يتعرضون لها إلا أن حالتهم الصحية ستكون فى تقدم وتحسن ملحوظ.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

هذا البرج سيتعرض للكثير من المكائد فى العمل، ولكنه سيتخطاها كلها وسيعود لحياته ونجاحه وتألقه.



حظك اليوم برج الميزان الجمعة 20 يناير2017.. تتجه إلى فرصة عمل جديدة

واحد من أهم الأبراج التى تتسم بحبها للمغامرة والغيرة الشديدة التى لا تظهر إلا بإرادتهم، بالإضافة إلى عدم الثقة فى الآخرين بسهولة والانفعال اللذان يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الميزان الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

على الصعيد المهنى:

تجيد التعامل مع المهن التى تحتاج إلى السفر والترحال، خاصة إنها تساعدك على إنشاء معارف جديدة والتعمق فى فهم ثقافات مختلفة، وربما تجد منافسة من بعض الزملاء.

على الصعيد العاطفى:

تتمتع بجو دافئ مع شريك حياتك، وستجد مفاجئة قريبة من الحبيب تجدد دماء العلاقة بعد فترة التوتر التى شهدتها، وربما تلجأ إلى أساليب جديدة فى التعامل معه.

على الصعيد الصحى:

إن كنت تعمل على مشروع بالصحة فعليك التأكد من عينة البحث الخاصة حتى تحصل على نتائج سريعة وصحيحة فى الوقت ذاته.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يكون الوقت مناسبا جدًا لتنفيذ كل الالتزامات المطلوبة منه، بعد أن استطاع أن يوفر قدر كبير من الأموال التى ستساعده على ذلك.

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شبكةعيونالإخبارية

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