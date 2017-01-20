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حظك اليوم برج الثور ليوم السبت 21 يناير 2017

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حظك اليوم برج الثور ليوم السبت 21 يناير 2017 حظك اليوم برج الثور ليوم السبت 21 يناير 2017

برج الثور

مهنياً: قد تمر بيوم مزعج نوعاً ما جراء بعض المشاكل المهنية، لكن حافظ على هدوء أعصابك، وحطّم قيود اليأس
عاطفياً: تكره أن يفرض أحد عليك آراءه، حتى لو كان الشريك، لإحجامك عن تقبل أي تبديل في أوضاعك، مفضلاً التأقلم مع الروتين اليومي
صحياً: تهتم كثيراً بمظهرك الخارجي، ولا سيما بقوامك ورشاقتك فتتبع برنامجاً رياضياً مكثفاً

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

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