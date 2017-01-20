مصانع الإنتاج الحربي: تعرض الأجهزة الكهربائية وأجهزة العرائس بأسعار منخفضة .. ننشر أسعار الأجهزة وعناوين الفروع

تحت شعار شجع المصري، أطلق مصانع وزارة الإنتاج الحربي، العديد من الأجهزة الكهربائية وأجهزة العرائس بأسعار معقوله، وفي إطار حرص الوزارة علي دعم الاقتصاد المصري وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة الفئات محدودة الدخل، ومن الغريب أن عدد كبير من المصرين لم يكن لديهم خلفية بأن مصانع وزارة الإنتاج تقتصر فقط علي إنتاج الذخائر وتسليح القوات المسلحة، ولكنها تقوم أيضا بإنتاج العديد من الأجهزة والأدوات المنزلية بأسعار مناسبة للمواطنين.
أسعار الأجهزة الكهربائية وأجهزة العرائس في مصانع الإنتاج الحربي
تليفزيون ملون بيور LCD فلات مقاسات مختلفة::
شاشه بوصه 14 السعر 1700
شاشه بوصه 21 السعر1850
شاشه بوصه 22 السعر2200
شاشه بوصه 24 السعر2495
شاشه بوصه 29 السعر 2800
شاشه بوصه 32.. السعر 3750
شاشه بوصه 42 السعر 4950
حاسب لوحى اينار (tablt).. السعر 750
سخان مياه 10 لتر .. السعر 1600 جنيه
سخان مياه 5 لتر.. السعر 1150 جنيه
فرن 4شعله – إيناميلد سطح استانلس / استانليس.. السعر 1440 جنيه
فرن 5 شعله – إيناميلد سطح استانلس / استانليس .. السعر 1635 جنيه
ولمبة موفره قدره 9 وات و حلزونيه.. تتراوح أسعارها وفقًا لنوعها
ديب فريزر 230 لتر نوفروست 7 درج رأسي .. السعر 6360
ثلاجات مقاسات 320-410-500 لتر.. سعرها 7250
أجهزة تكييف سبليت تعمل بنظامى البارد / الساخن قدرة ( 1.5 السعر 4600 – 2.25 6300 – 3 حصان 6600 ) بالتعاون مع شركة جالانز الصينية
جميع منتجات الأواني المنزلية، تتراوح أسعارها وفقا لنوعه.
منافذ بيع رئيسية لمصانع الإنتاج الحربي
جسر السويس : القاهرة-شارع الشيخ ابو العيون
روكسي: القاهرة-2 طابق اشاره روكسى القاهره
الهرم :عمارات مساكن الضباط
شبرا الخيمة :شارع 15 مايو بجوار كريستال عصفور -شبرا الخيمه