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رئاسة الوزراء تؤكد إلغاء البطاقات التموينية للفئات التالية بدءاً من شهر فبراير القادم

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رئاسة الوزراء تؤكد إلغاء البطاقات التموينية للفئات التالية بدءاً من شهر فبراير القادم رئاسة الوزراء تؤكد إلغاء البطاقات التموينية للفئات التالية بدءاً من شهر فبراير القادم

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن تضع علي رأس أولوياتها إيصال الدعم لجميع الفئات التي تستحقه وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار، مشيراً إلي أن الحكومة تتابع عن كثب الإجراءات التي تقوم بها وزارة بالتنسيق مع عدد من الوزرات في إطار عملية تنقية البيانات وتحديثها حتي يتم تحقيق الهف الأساسي من هذه التغيرات وهو وصول الدعم بكافة أشكاله لمستحقيه، وجاءت كلمة رئيس الوزراء خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية اليوم الخميس.

هذا وقد أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الذي حضره وزراء التخطيط والمالية والاتصالات وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجهات المعنية، استعراض الجهود المبذولة في إطار مراجعة قاعدة البيانات الخاصة ببطاقات التموين، مشيرا إلي أنه تم استعراض لإجراءات التي تمت لمطابقة بيانات المنظومة بين مختلف الجهات المعنية بهدف تنقية وتوحيد قاعدة البيانات والتحقق من عدم ازدواجها وضمان التنسيق المطلوب.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تقرر خلال الاجتماع استبعاد كافة البطاقات التموينية غير المفعلة، وكذلك البطاقات التي تتضمن أرقاما قومية خاطئة، بالإضافة إلي البطاقات التموينية الخاصة بأسماء المتوفين والأسماء المكررة والمسافرين لفترة طويله منذ بداية شهر فبراير القادم، كما تم الإعلان عن إطلاق موقع إلكتروني وخط ساخن للاستقبال الشكاوى والاستفسارات.

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