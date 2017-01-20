بالصور: التوك توك الكهربائي الجديد 2017 يثير حالة من السخرية ويشعل مواقع التواصل الإجتماعي

شيماء مصطفى

التوك توك أصبح المشروع الأكثر إنتشارا في مصر، بعد أن غزي كل الأسواق في جميع المحافظات المصرية، وهو مركبة ذات الثلاث عجلات، ويستخدم غالبا كوسيلة إنتقال بالأجرة وخاصة في الأماكن ذات الشوارع الضيقة، و ينتشر التوك توك بكثرة في البلاد الآسيوية، ولا سيما في البلاد العربية وخصوصا في مصر والسودان، وتعد الصين والهند هما أكثر الدول تصنيعا للتوك توك، ويعتبر التوك توك هو تطور لمركبة الريكاشة اليابانية الأصل، والتي كانت يجرها سائقها، وكانت تسير علي عجلتين، وتطورت الريكاشة بعد ذلك وتحولت من آلة يجرها الإنسان، إلي أخري مذودة بترس وبدالين كالدراجة، وظل التطور مستمر وتم تذويدها بمحرك، إلي أن اصبحت شكلها علي الشكل المتعارف عليه حاليا.



التوك توك الكهربائي الجديد 2017

وإستطاعت الهند والصين تطوير التوك توك، ولكن ظل كما هو في المواصفات، لكن كل عام يتغير الشكل الخارجي للتوك توك، وإستطاعا في هذا العام 2017 تطوير الشكل بطريقة خرافية، وإختلفت تصميماته كثيرا عن الوقت السابق، وأثار التصميم الجديد سخرية المصريين، والسبب هو الشكل الجديد، الذي أصبح جمالي أكثر من اللازم، حتي أصبح وسيلة للإحتفال بالأفراح، كما أثار موجة من الجدل علي مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب التصميمات الغريبة التي أصبح عليه التوكتوك في 2017، ويعمل التوك توك الجديد بالشحن الكهربائي بدلا من البنزين.

مواصفات التوك توك الجديد 2017

ويعمل التوك توك الجديد أو السيارة الصغيرة، بشحن الكهرباء فقط، وذلك حسب أحد مسئولى المعرض، ويوجد بداخل “التوك توك” 5 بطاريات، ويوجد مؤشر لحالة البطارية، ويوجد بها كاميرا خلفية وشاشة، ومروحة يجعل “التوك توك” قابلا للحركة مسيرة 100 كيلومتر، فى حالة شحن البطارية بالكامل، ما يعادل 5 أو 6 أيام تقريبًا، وأقصى سرعة قد يبلغها التوك توك أو السيارة الجديدة 100 كيلومتر فى الساعة، ويبلغ تكلفة التوك توك الكهربائي الجديد 2017، من 28 إلي 30 ألف جنيه مصري.

التوك توك الكهربائي الجديد 2017

شبكةعيونالإخبارية

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