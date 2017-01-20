موقع حساب المواطن للحصول على الدعم النقدى وشرح كيفية التسجيل فى برنامج حساب المواطن

موقع حساب المواطن للحصول على الدعم النقدى ورابط موقع حساب المواطن سيكون اهم ما سيشغل المواطن السعودى خلال الساعات القادمة 2017 ، كما سيبحث الجميع ايضاً عن شرح طرية التسجيل فى برنامج حساب المواطن للحصول على بدلات ارتفاع اسعار الطاقة والمياة المرتقبة والتى من المقرر ان يتم تنفيذها من بداية النصف الثانى من عام 2017، كما يتسائل الجميع عن الاوراق المطلوبة والتى سيتم رفعها على موقع حساب المواطن لأثبات احقية الحصول على الدعم النقدى.

ونستعرض معكم الان الاجابة على كافة الاسئلة التى تدور فى ذهن المواطن السعودى حل موقع حساب المواطن وتقديم شرح كيفية التسجيل فى برنامج حساب المواطن السعودى ، واكدت وزارة العمل السعودية ان ما يقرب من 16 وزارة وجهه حكومية سعودية سيتم ربطها مع موقع حساب المواطن للتأكد من البيانات التى سيتقدم بها المواطنون والتأكد من احقيتهم للدعم النقدى ، واكد مصدر موثوق ان من سيحاول التلاعب للحصول على الدعم النقدى بدون وجه حق سينفذ عليه عقوبات مغلظة. موقع حساب المواطن وبداية التسجيل فى فبراير 2017

سيتم فتح باب التسجيل على موقع حساب المواطن فى الاول من فبراير 2017 حيث سيقوم كل رب اسرة او مواطن سعودى او مواطنة مستقلين بسكن خاص الى الذهاب الى موقع حساب المواطن وفتح حساب بالموقع من خلال بريده الالكترونى ورقم الهاتف حيث سيكون له كلمة سر واسم مرور للدخول الى حسابه باستمرار ، بعد ذلك سيقوم كل مواطن او صاحب حساب بادخال بياناته ودخله وعدد افراد اسرته وغير ذلك من البيانات بعد ذلك سترسل له نتيجة الاحقية فى الدعم والقيمة ، من الجدير بالذكر ان الاسر السعودية التى تحصل على معاش التضامن ستضاف مباشرة الى موقع حساب المواطن ولا يتوجب عليهم التسجيل.

الفئات والاسر السعودية المستحقة للتسجيل فى برنامج حساب المواطن هى الاسر السعودية التى يحصل عائلها على راتب شهرى اقل من 20160 ريال سعودى او المواطن او المواطنة المستقلين فى سكن خاص بعيد عن الاسرة واسرة الام السعودية المتزوجة من غير سعودى ، الاسر السعودية التى يحصل عائلها على راتب اقل من 20160 ريال سعودى شهرياً تم تقسيمها الى 5 فئات تحصل كل ئه على الدعم بنسب متفاوته والفئة الاقل بالطبع ستحصل على 100% من قيمة الدعم بحسب موقع حساب المواطن واليكم مثال توضيحى على ذلك :

موقع حساب المواطن السعودى

تم الاعلان عن تفاصيل تدشين موقع حساب المواطن مع اطلاق المملكة العربية السعودية للميزانية الجديدة حيث رأت المملكة دعم الفئات المستحقة وحمايتها من قرارات رفع الدعم التدريجى على الوقود والكهرباء والمياة ولوصول الدعم الى مستحقية ، حيث يبدأ التسجيل فى برنامج حساب المواطن فى الاول من فبراير 2017 وصرف الدعم للمستحقين سيكون فى يونيو 2017 على ان تبدأ خطوات رفع الدعم تدريجياً عن الطاقة فى شهر يوليو 2017. موقع حساب المواطن

هذا وسيبلغ حجم الدعم النقدى للمواطن السعودى فى 2017 والذى ستحصل عليه الاسر السعودية المسجله على موقع حساب المواطن هو 25 مليار ريال سعودة ، وستحصل الاسر منخفضة الدخل على 100% من الدعم والاسر متوسطة الدخل ستحصل على 75% من الدعم والاسر صاحبة الدخل فوق المتوسط ستحصل على 50% من الدعم ، اما الاسر مرتفعة الدخل والاغنياء لن يحصلوا على اى دعم .

هذا وبعد ان يفتح كل عائل اسرة حساب على موقع حساب المواطن عليه ان يتابع باستمرار تحديث بياناته فى حالة حدوت تغيير فى تلك البيانات المسجلة بالموقع حيث ان البدل والدعم سيكون متغير دائماً رابط موقع حساب المواطن على تويتر الرسمى هو : موقع حساب المواطن تابعونا مع كل جديد عن شرح كيفية التسجيل فى برنامج حساب المواطن.

شبكةعيونالإخبارية

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