أخبار النادى الأهلي اليوم الجمعة 20/1/2017.. طاهر رئيسا للبعثة الحمراء فى السوبر

كتب محمد عراقى

شهد النادى الأهلي اليوم الجمعة العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة، الذى يستعد لموجهة الزمالك على كأس السوبر المصرى والمقرر اقامتها يوم 10 فبراير المقبل.

الأهلى يواجه بلدية الإسماعيلية ودياً بالدفاع الجوى

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قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى، نقل المباراة الودية المُقرر أن يخوضها الفريق الثلاثاء، المقبل، أمام بلدية الإسماعيلية إلى ملعب الدفاع الجوى بسبب وجود بعض الإصلاحات فى ملعب التتش بالجزيرة، التى قد تستمر طول الأسبوع المقبل.

حسام البدرى يتحدث عن معسكر الأهلي بالإمارات و"دوافع" الزمالك

http://www.youm7.com/3064251

قال حسام البدرى المدير الفنى للأهلي، إنه يهدف إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من معسكر الفريق بالإمارات، والمقرر له نهاية الشهر الجارى، حيث يسافر الفريق للإمارات يوم 28 ينار الجارى، استعداداً لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير المقبل بالسوبر المحلى هناك.

أغلق النادى الأهلي ملف التعاقد مع الغانى أسيفواه نجم نادى سيون السويسرى، بعدما بات اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لنادى مونبيليه الفرنسى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

استقر المهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلي، على توليه رئاسة بعثة الفريق عند توجهها إلى أبو ظبى يوم 7 فبراير المقبل، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير على كأس السوبر.

تلقى النادى الأهلي إخطاراً رسمياً من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم(الفيفا)، يتضمن رداً على أزمة لاعب وسطه السابق هندريك الكسندر.

يشارك وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلي، فى مران الفريق الأحمر غدا "السبت" بملعب الدفاع الجوى، بعد غيابه أمس لحضوره عزاء جده، الذى وافته المنية بمحافظة المنيا، حيث حصل اللاعب على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وحسام البدرى المدير الفنى بهذا الغياب، وتأتى مشاركة الحاوى فى التدريبات، استعدادا لمباراة السوبر المحلى بالإمارات يوم 10 فبراير المقبل أمام الزمالك.