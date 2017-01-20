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كوبر تعليقا على منع الإحماء: قرار ظالم وغير مقبول

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كوبر تعليقا على منع الإحماء: قرار ظالم وغير مقبول كوبر تعليقا على منع الإحماء: قرار ظالم وغير مقبول

>رسالة الجابون - حاتم رضا

انتقد الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب ، قرار اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بمنع الإحماء على ملعب "بورت جنتيل" قبل انطلاق المباريات للمجموعة الرابعة التى تستأنف غداً بمباراتى غانا ومالى فى السادسة، ومصر وأوغندا فى التاسعة مساء.

 

وقال كوبر، فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة أوغندا غدا: "قرار منع اللجنة المنظمة للمنتخبات من الإحماء قبل المباريات ظالم وغريب، ولا يصح مثل هذه الأمور فى 2017، كانت هذه الأعذار مقبولة فى الستينيات، ولكن ليس أمامنا إلا الموافقة".

 

ويتصدر منتخب غانا قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، ثم مصر ومالى فى المركز الثانى والثالث برصيد نقطة، ثم أوغندا فى المركز الرابع بدون نقاط.


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