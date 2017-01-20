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كأس العالم لليد.. مصر تخسر من السويد 26-33 وتحتل ثالث المجموعة

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كأس العالم لليد.. مصر تخسر من السويد 26-33 وتحتل ثالث المجموعة كأس العالم لليد.. مصر تخسر من السويد 26-33 وتحتل ثالث المجموعة

>كتب حمد سمير

خسر منتخب لكرة اليد أمام السويد بنتيجة 33-26، فى إطار الجولة الخامسة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، لبطولة كأس العالم المقامة حالياً فى فرنسا، وتستمر حتى 29 يناير الحالى ليحتل المركز الثالث فى المجموعة برصيد 6 نقاط.

قدم منتخب مصر شوطا سيئا على كل المستويات، أخطاء كثيرة، وعدم القدرة على التعامل مع دفاع السويد، وتراجع مستوى حراسة المرمى والدفاع، ولم يتمكن من تسجيل سوى هدفين فقط فى أول 15 دقيقة.

وفى الشوط الثانى واصل منتخب مصر تقديم عرض ضعيف، ولم يتحسن الأداء، أو تفلح محاولات المدير الفنى مروان رجب فى إيقاف تقدم السويد، بعد طلبه وقتا مستقطعا سريعا بعد مرور 4 دقائق من الشوط.

وفى الدقائق الأخيرة ارتفع أداء مصر نسبيا، واستطاع الفراعنة تضييق الفارق فى النهاية لـ7 أهداف، وانتهت المباراة 33-26 لصالح السويد. وبهذه النتيجة يتوقف رصيد مصر عند النقطة 6 فى المركز الثالث، وارتفع رصيد السويد للنقطة 8 فى المركز الثانى.

 

مباراة مصر والسويد

 


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مصر 365

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