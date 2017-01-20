الملك سلمان يهنئ ترامب بتسلم مهام منصبه: حريصون على تعزيز علاقات البلدين

كتب: هاشم الفخرانى

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهانى وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.

وأشاد بهذه المناسبة بمتانة العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين، مؤكدًا الحرص على تطويرها وتعزيزها فى المجالات كافة وفق رؤية استراتيجية شاملة تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما بعث الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، برقية تهنئة لترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.