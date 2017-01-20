«أخضر يابس» يمثل السينما المصرية في مهرجان «أسوان» لأفلام المرأة

اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، المقام في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، فيلم “أخضر يابس” للمخرج الشاب محمد حماد ليمثل مصر في مسابقة الأفلام الطويلة.

وتدور أحداث الفيلم الذي تقوم ببطولته الوجه الجديد هبه علي، حول “إيمان” الفتاة المحافظة الملتزمة التي دائما ما تضع نصب عينيها التقاليد والأعراف الاجتماعية الراسخة، ولكن حدثا صادما يجعلها تضرب عرض الحائط بكل قناعاتها السابقة.

ويعد الفيلم هو التجربة الروائية الطويلة الأولى لمؤلفه ومخرجه محمد حماد، وتم عرضه لأول مرة في الدورة الـ 69 لمهرجان لوكارنو السينمائي حيث شارك في قسم صناع سينما الحاضر، في أول مشاركة مصرية بهذا القسم، وكذلك أول تواجد مصري في المهرجان بعد غياب 17 عاما، كما عرض في مهرجان نامور الدولي للسينما الفرانكفونية، ومهرجان سنغافورة السينمائي، ومهرجان ستكهولم السينمائي، ومهرجان البحر المتوسط السينمائي ببروكسل، وكان آخر محطاته في مهرجان دبي السينمائي حيث حصل على جائزة أفضل إخراج بمسابقة المهر الطويل .

وقال مدير مهرجان أسوان لأفلام المرأة، إن اختيار فيلم “أخضر يابس” جاء بإجماع آراء فريق عمل المهرجان، لكونه يقدم صورة مشرفة للسينما المصرية في الدورة الأولى للمهرجان، معربا عن شكره للمخرج محمد حماد والمنتجة خلود سعد والمنتج محمد حفظي لتعاونهم مع إدارة المهرجان وحرصهم على خروجه في أفضل صورة ممكنة تليق بتاريخ السينما المصرية وعراقة مدينة أسوان .

وأضاف : “كنا نبحث عن فيلم مصري يتناسب مع طبيعة المهرجان المتخصص في أفلام المرأة، وفي نفس الوقت يليق بتاريخ السينما المصرية، ووجدنا أن “أخضر يابس” يتوافر فيه كافة المواصفات التي نبحث عنها، ومشاركته في هذا الكم الهائل من المهرجانات الدولية وحصوله على جائزة أفضل مخرج من مهرجان دبي يؤكد أننا على صواب”.

وأشار إلى أن إدارة المهرجان حرصت على الإعلان عن مشاركة فيلم “أخضر يابس” قبل الإعلان عن بقية الأفلام المشاركة في مسابقة الفيلم الطويل، كنوع من الاحتفاء بالفيلم المصري الذي سيعقب عرضه في المهرجان ندوة مع مخرجه وصناعه، موضحا أن هناك تفكير من جانب المهرجان لعرضه في مسرح فوزي فوزي المكشوف الذي يسع نحو ألف مشاهد، بخلاف عرضه للجنة التحكيم وجمهور أسوان ضمن عروض المسابقة الرسمية .

يذكر أن، مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يقام برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ويعرض في الافتتاح فيلم “ليلى بنت الصحراء” بطولة وإنتاج وإخراج وموسيقى تصويرية بهيجة حافظ وإنتاج سنة 1937، وذلك بمناسبة مرور 80 سنة على عرضه، خاصة أنه أول فيلم مصري يشارك في مهرجان فينسيا، كما يعرض في حفل الختام الفيلم الفرنسي الإيطالي المشترك “داليدا” الذي يتناول حياة المطربة المصرية الأصل داليدا، وهو من تأليف وإخراج الفرنسية ليزا أزويلوس، وبطولة سفيفا ألفيتي التي تقدم شخصية داليدا، ويشاركها البطولة فينيسينت بيريز، وريكاردو سكامارشوا، ونيل شنايدر، وتبلغ ميزانية الإنتاج نحو 15 مليون دولار.