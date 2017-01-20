حفل موسيقي لمشيرة عيسى في لشبونة

أقامت عازفة البيانو، مشيرة عيسى، حفلا موسيقيًا مساء أمس الخميس، في البرتغال.

وأوضح السفير علي العشري، سفير مصر لدى البرتغال، أنه بالتنسيق مع وزارة الثقافة بالبرتغال، أحيت عازفة البيانو الشهيرة مشيرة عيسى حفلا موسيقيا بقصر الثقافة في العاصمة البرتغالية لشبونة، وأضاف أن ذلك يأتي في إطار جهود السفارة للترويج الثقافي والسياحي لمصر في البرتغال. وأوضح أن عيسى عزفت نشيد “بلادي بلادي” مع عددا من المقطوعات الموسيقية العالمية التي نالت إعجاب الحضور.

وذكر السفير، أن الحفل حضره مستشار رئيس الجمهورية وعميد السلك الدبلوماسي والسفراء المعتمدين وعددًا كبيرًا من المهتمين بالثقافة والفن.