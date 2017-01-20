بالصور.. أحمد أبو الغيط يزور المدارس الحكومية اللبنانية المستقبلة للاجئين

كتب هيثم سلامة

نشر السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، صوراً لزيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى إحدى المدارس الحكومية اللبنانية التى تستقبل الأطفال اللاجئين السورين.

وكتب حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلاً: "اليوم..فى زيارة الي بيروت.. زيارة هامة للأمين العام إلى إحدى المدارس الحكومية اللبنانية التى تستقبل أطفال اللاجئين السوريين (حوالى نصف مليون طفل فى عمر الدراسة)..جهد رائع من اللبنانيين فى ظروف صعبة يستحقون التحية والتقدير عليه".

وأضاف حسام زكى: "الحقيقة لا تملك سوى أن تشعر بالغصة وأنت تشاهد وتتحدث مع أطفال قتلت فيهم الحرب جزءا كبيرا من طفولتهم وبراءتهم.. ومع ذلك لا تزال لديهم رغبه هائلة فى التعلم والتطور.. أتمنى ألا تطول مدة غيابهم عن وطنهم".