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"سلامة الأغذية" بالسعودية ودبى تكذبان احتواء النوتيلا على مواد مسرطنة

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"سلامة الأغذية" بالسعودية ودبى تكذبان احتواء النوتيلا على مواد مسرطنة "سلامة الأغذية" بالسعودية ودبى تكذبان احتواء النوتيلا على مواد مسرطنة

>كتب بيتر إبراهيم

كذبت الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء التقرير الصادرعن هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، الذى أكد أن النوتيلا تسبب السرطان، كذلك كذبت إدارة سلامة الغذاء فى بلدية دبى التقرير وأكدتا أن تقرير هيئة سلامة الأغذية الأوروبية لم يستند على أى تقرير طبى أو دليل يشثبت صحة تسبب النوتيلا فى الإصابة بالسرطان. 

 

جاء هذا بعد أن نشرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية تقريرا يؤكد احتواء نوتيلا على مواد مسرطنة تتمثل فى زيت لب النخيل المعالج على درجات حرارة تصل إلى 200 درجة مئوية، وقبله بستة أشهر تقريبا نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرا يفيد بنفس المعلومات ويحذر من تناول النوتيلا.

 

 

وردا على التقرير قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء فى المملكة العربية السعودية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، إنها راجعت التقارير الصادرة عن هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA)، للتأكد من مدى خطورة استخدام الزيوت النباتية، خصوصاً زيت النخيل فى الأغذية، وتبين لها عدم وجود تقارير توصي بإيقاف استخدام زيت النخيل حالياً فى المنتجات الغذائية، مؤكدة أنها تتابع كل ما يختص بسلامة الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية للتأكد من سلامتها.

 

 

كذلك أكدت إدارة سلامة الغذاء بـ"بلدية" دبى عدم احتواء شوكولاتة "النوتيلا" على مواد مسرطنة بسبب زيت النخيل، وأن المنتج آمن وفق قواعد الإنتاج والتصنيع السليمين، ونشرت البلدية بيانا على صفحتها على إنستجرام قالت فيه إن بلدية دبى متمثلة فى إدارة سلامة الغذاء تقوم بوضع برامج روتينية مختصة بتقييم خطورة المنتجات الغذائية من ناحية استهلاكها ولم يثبت احتواء المنتج على مواد مسرطنة وعليه فالخبر المنشور غير صحيح.

 

وأكدت البلدية فى بيانها أنه بناء الإخطارات الدولية والاقليمية المعتمده لديها لم تصدر أى قرارات بشأن زيت النخيل أو أى من مكونات هذا المنتج، وهو منتج آمن وسليم حسب قواعد الإنتاج والتصنيع السليمين.

 

وكانت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية قد صرحت في تقرير لها إن زيت النخيل، الذى تعزى له نعومة وسلاسة قوام شوكولاتة نوتيلا قد يكون مسرطناً بسبب معالجته على درجات حرارة عالية تصل إلى 200 درجة مئوية، ما يتسبب فى إفراز ملوثات قد تتحول إلى مواد مسرطنة عند استهلاكها عن طريق الفم.


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