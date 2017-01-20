السيسي يهنئ ترامب بتولى مهامه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

كتب محمد الجالى

تقدمت رئاسة الجمهورية بالتهنئة للشعب الأمريكي الصديق بمناسبة تولي الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب" مهام منصبه، متمنيةً دوام الاستقرار والتقدم والرخاء للشعب الأمريكي.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة للرئيس الأمريكي، معرباً عن أطيب تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهامه والاضطلاع بمسئولياته لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الأمريكي الصديق، ومتطلعاً إلى توطيد أواصر الصداقة وتعزيز العلاقة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على كافة المستويات.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن مصر تتطلع إلى أن تشهد فترة رئاسة الرئيس "ترامب" انطلاقة جديدة لمسار العلاقات المصرية الأمريكية، تعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمصلحة والمنفعة المشتركة، ويسودها التعاون والتشاور المثمر حول مختلف القضايا الإقليمية، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط المتخمة بالتحديات.