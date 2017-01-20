كأس العالم لكرة اليد.. مصر تتأخر 7-2 أمام السويد بعد مرور 15 دقيقة

كتب أحمد سمير

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام السويد، فى إطار الجولة الخامسة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، لبطولة كأس العالم المقامة حالياً فى فرنسا، وتستمر حتى 29 يناير الحالى، والنتيجة 7-2 لصالح السويد.

يذكر أن مصر تدخل اللقاء ورصيدها 6 نقاط تحتل بها المركز الثالث فى المجموعة، من الفوز فى 3 مباريات على قطر والبحرين والأرجنتين، والهزيمة فى مباراة أمام الدنمارك، بينما السويد قبل المباراة فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، من الفوز أيضاً فى 3 لقاءات على قطر والأرجنتين والبحرين وقطر، والهزيمة أمام الدنمارك، وفارق الأهداف لصالح السويد 44 هدفا فى مقابل هدفين فقط لمصر.

وترجع أهمية المباراة إلى حسم ترتيب الفريقين فى المجموعة، قبل بداية مواجهات دور الـ16 للمنتخبين، وبذلك لا بديل أمام مصر سوى الفوز اليوم لاحتلال المركز الثانى خلف الدنمارك، بينما التعادل يصب فى صالح السويد لفارق الأهداف.

وتقام فى نفس توقيت المباراة مواجهة أخرى مهمة فى المجموعة الثالثة بين ألمانيا وكرواتيا، لتحديد أول وثانى الترتيب، والمهم لمعرفة الفريق الذى سيواجه مصر فى دور الـ16.